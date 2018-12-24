Amasya'da yeni turizm rotası yenilenen Osmanlı konakları

Amasya Valiliği ve Amasya İl Özel İdaresinin hazırlayıp Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Amasya Belediyesinin destek verdiği 'Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular' projesinde evlerin cephelerini yeniden elden geçirilirken sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılacak son rötuşlar planlanıyor.

Turizmde belli bir standardı yakalayan tarihi şehrin marka olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Vali Varol, bu yıl şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısının 750 bine yaklaşırken bu sayının ilerleyen dönemde artacağına inandığını söyledi. Daha önce hayata geçirilen uygulamaların üzerine yenilerinin eklenmesi için bir süredir çalışmalarda bulunulduğuna değinen Varol, "Şehrimize gelen turist sayısını arttırmak ve şehrimize gelen turistlerin kalma sürelerini uzatıp bu vesileyle turistlerin şehrimize sağladığı ekonomik girdiyi arttırmak konuları karşımıza çıktı. Şehrimizin potansiyel olarak gelen turistlere sunulabilecek noktalarını turizm aksına dahil etmek gibi bir ihtiyaç belirdi. Bizim şu anda Yalıboyu güzergahında 950 metrelik bir turizm aksımız var. Şehrimize gelen turistlerin yoğunlaştığı bölge burası. Turistlerin burada çok fazla vakit geçirmemesi üzerine planladığımız genel hareketliliğin ilk projesi 'Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular.' Bu bölge içerisinde birçok önemli tarihi ve kültürel eseri barındıran bir yer. Bu alanın artık ilimizin turizm çeşitliliğine katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin önemli kültür, sanat, bilim ve idari merkezi olan kentte Osmanlı evleri, Çilehane, Pir İlyas ve Hamdullah Efendi Türbeleriyle birlikte geleneksel Osmanlı mahalle dokusunu yansıtan Sofular Mahallesi'nin kentsel sit alanı olduğuna değinen İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Zerrin Yelken de, Kültür Bakanlığından destek alınarak yapılan sokak sağlıklaştırmasıyla birlikte Müftü Kamil Efendi ve Şeyh Sokak'ta yer alan evlerin dış cepheleri ile sokak dokusunun iyileştirildiğini ayrıca iki tescilli ahşap evin satın alınarak mimari mirasının sürdürülebilir biçimde korunması doğrultusunda yeni fonksiyonlarla bölge turizmine katkısı için restorasyonlarının yapılmasıyla yerel yaşamı yansıtacak şekilde 'Yaşam Kültürleri Müzesi' halinde işlev kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

Projeye ilişkin bilgilerin gazetecilerle paylaşıldığı Büyük Amasya Otelindeki toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diğer yöneticiler ve turizmcilerde katıldı.