Kemeraltı’nın gizemli hanları

BUGÜN NELER OLDU

Saat Kulesi Meydanı'ndan Anafartalar Caddesi'ne girmenizle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nın büyülü dünyası sarıverir etrafınızı. 270 hektarlık alana yayılan Kemeraltı Çarşısı'nda bugün yaklaşık 15 bin dükkan yer alıyor. Aslında ticari geçmişi sandığımızdan çok daha eski Kemeraltı'nın. 7 bin yıllık tarihi boyunca kesintisiz olarak bölgenin ticaret hayatının merkezi olmuş. Avrupa'dan deniz yoluyla gelen İzmir'e gelen mallar Kemeraltı üzerinden kervanlarla Anadolu ve Ortadoğu'ya dağıtılırmış. Binlerce yıllık ticaret hayatı sebebiyle de birçok hana ev sahipliği yapmış. Zamanında tüccarları ağırlayan bu güzelim hanlardan maalesef çok azı günümüze kalmış, sadece birkaçı restore edilmiş.Bu hanlardan en bilineni elbette Kızlarağası. Kemeraltı'nın en iyi korunan hanlarından biri. 4 bin metrekarelik iki katlı hanın 600 metrekare büyüklüğünde avlusu ve 73 odası bulunuyor. Hemen yanındaki Hisar Cami'nin avlusunda közde kahveciler, şambaliciler, söğüşçüler ve esnaf lokantaları bulunuyor. Hanın içinde ise gümüşçüler, antikacılar, plakçılarla var.18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mirkelam Han, Kızlarağası'na göre çok daha küçük ve daha sakin. Hanın kemerli kapısından girenlerin kulağına ilk olarak plakçı dükkanından yükselen müzik sesi çalınıyor.Sıvaların döküldüğü duvarları, kemerleriyle döneminin özelliklerini yansıtan hanın ikinci katında kürkçü, terzi gibi küçücük dükkanlar, avlusunda ise bir kahveyle esnaf lokantası bulunuyor.Küçük girişi çok dikkat edilmedikçe görünmeyen Mirkelam Han'ı birçok Kemeraltı esnafı dahi bilmiyor.Kemeraltı'nın anacaddesi Anafartalar'ı takip ettiğinizde karşınıza çıkacak Abacıoğlu, Mirkelam gibi kalabalığın gerisinde kalmış son derece sakin, ağırbaşlı bir han. Bugün içerisinde şık ama uygun fiyatlı birkaç restoran, kafe bulunan Abacıoğlu Han'ın Konak Belediyesi tarafından yapılan renovasyonu 2011 yılında Phillippe Rotthier Avrupa Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sebze meyve hali olarak kullanılan hanın orijinal planında dokuz oda, yedi mahzen bulunuyordu. Bu dükkanlardan en dikkat çekeni Palombo Ticaret. 90 yıldır handa bulunan ve havyar satan dükkanın sahibi Rafael Palombo, 1450 yılında İspanya'dan İzmir'e göç eden ilk sefarad ailelerden birine mensup.İpek ve Baharat Yolu'nun son güzergâhı olan Meserret Han'ın, zamanında Kemeraltı'nın en popüler mekanlarından biri olduğu belirtiliyor. Zamanında alt katında develerin, üst katında kervancıların konakladığı Meserret Han, 20'inci yüzyılın başında modern bir otele dönüştü. Tarihi bir bina olduğu için tadilat yapılamayan ve bu yüzden sıra dışı atmosferiyle filmlere set olarak da kullanılan Yeni Şükran Oteli, uygun fiyatı sebebiyle Anadolu'dan gelen düşük gelirli asker yakınlarının konakladığı bir yer. Eğer yolunuz buraya düşerse otelin içini gezmeden geçmeyin. Sahibi sizi sıcak bir şekilde karşılayacak ve mekanın tarihini çay eşliğinde seve seve anlatacaktır.