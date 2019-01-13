Macera dolu Norveç

BUGÜN NELER OLDU

Orijinal ismi Nordweg (Kuzey Yolu) olan Norveç, refah seviyesi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla turistler için de dünyanın en pahalı yerlerinden biri. Ama buna rağmen kış aylarında gökyüzünü inanılmaz renklere boyayan Kuzey Işıkları sayesinde son yılların en gözde destinasyonları arasında sayılıyor. Fiyortları süsleyen ve masallardan fırlamış gibi görünen rengarenk evlerin sudaki yansımaları ile muhteşem manzaralar sunan ülke bir yandan da huzurun ve güvenin adresi. Suç oranının çok düşük olduğu ülkede, hoşgörü, eşitlik, adalet ve özgürlük anlayışı her yerde karşınıza çıkıyor.Girintili çıkıntılı fiyortlar, sadece çarpıcı manzaralar değil aynı zamanda maceraseverler için çeşitli aktiviteler de sunuyor. Yürüyüş, bisiklet, yaz aylarında rafting, kış aylarında kayak gibi pek çok seçenek mevcut. Bu arada kayak sporunun doğum yeri de Norveç. Kayak anlamına gelen 'ski' kelimesi Norveççe 'odun parçası' anlamına geliyor. Doğal yaşamı gözlemlemek isterseniz balina izleme turları, ren geyiği safarisi, kuş gözlemciliği, haskilerle kızak gibi doğa ile iç içe aktivitelere de katılabilirsiniz. Safariyi tur şirketleri düzenliyor ve 4-5 saat sürüyor. Ekim ve ocak arasında gerçekleşen balina safarisi sırasında katil balinalar da dahil pek çok türü görmek mümkün. Geyik safarisi sırasında ise Sami kültürünü tanıma şansı buluyorsunuz. Dünyanın en uzun fiyordu olan Sognefjord ve UNESCO'nun dünya mirası listesine aldığı Naroyfjord tek kelime ile görülmeye değer. Hele ki buzdan yapılan otellerde kalıp Kuzey Işıkları'nı izlemek bence hayatta bir kez için bile olsa mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Norveç'in doğası kadar mimarisi de etkileyici. Şatolar, kiliseler, katedraller ve özellikle Norveç Kraliyet Sarayı ülkeye güzellik katan unsurlar.Ülkede canlı bir kültür ve sanat yaşamı da var. Norveç'in kozmopolit şehirleri çağlar boyunca ünlü İskandinav yeteneklerini sergilemiş, sergilemeye de devam etmekte. Bergen, Trondheim ve Alesund, Avrupa'nın en fotojenik şehirleri arasında sıralanırken, Arktik yaşamı da gözler önüne seriyor. Yeme-içme de Norveç'te kültürel bir tutku. Norveç aynı zamanda, uluslararası birçok ünlü festivale de ev sahipliği yapıyor.Norveç'in başkenti Oslo hızla büyüyen bir metropol. Kusursuz toplu taşıma sistemi, yayalara öncelik tanıyan şehir planlaması ve yeşili taahhüt eden gelişimiyle 2019'un Avrupa Yeşil Sermayesi seçildi. Kent çok sayıda pastoral parka ev sahipliği yapıyor. Merkezden sadece birkaç dakika uzaklıktaki Oslo fiyortlarının su yolları, adalar, Nordmarka'nın kayak pistleri ve ormanlar şehri benzersiz kılıyor. 1049' da Kral Harald Hardrade tarafından kurulan Oslo fiyordunun bir zamanlar Viking gemileri ile dolu olduğundan şüphe yok. Şehirde gezilecek yerler şöyle sıralanabilir: Kraliyet Sarayı, Parlamento Binası, Oslo Üniversitesi, Ulusal Tiyatro, Oslo Borsası, Vigeland Heykel Parkı, Opera Binası, Astrup Fearnley Müzesi, Oslo Katedrali, bohem Grünerlokka mahallesi, Damstredet mahallesi ve Karl Johans Kapısı Caddesi. Nobel Enstitüsü de Oslo'da bulunuyor. 2005'te açılan Nobel Barış Merkezi, Alfred Nobel hakkında bilgilerin yer aldığı, geçici sergilerin ve konferansların düzenlendiği bir kültür-sanat merkezi görevi görüyor.Suşi sanıldığı gibi bir Japon yemeği değil. 80'li yıllarda Japonlara somon balığından suşi yapımını Norveçliler öğretmiş.Afrika ile Antarktika'nın ortasında yer alan ve üzerinde hiç canlı bulunmayan, dünya üzerindeki en ıssız kara parçası olarak bilinen Bouvet Adası, Norveç'e ait.Norveç'te yazar olmak harika. Kitap yayınlarsanız, hükümet 1000 kopya satın alıp ülkedeki tüm kütüphanelere yolluyor.12 yaşından küçük çocukların reklam filmlerinde oynaması yasak.