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'ta hamam girişindeki 500 yıllık 'kuş sarayı' yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

'ın Zile ilçesinde Osmanlı Dönemi'nde yapılan, mülkiyeti Bıyıklı İbrahim Ağa Vakfı'na ait 'ın giriş kapısının üzerindeki 'kuş sarayı', yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 'Kuş sarayı'nda, yaklaşık 500 yıldır kuşlar olduğu belirtildi.

DHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:52
Tokat'ta hamam girişindeki 500 yıllık 'kuş sarayı' yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Zile'ye bağlı Cedit Mahallesi Fenerci Sokak'ta bulunan, 16'ncı yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde yapılan Yeni Hamam'da, bugün de hizmet veriliyor. Kuzey- güney doğrultusunda uzanan, 4 eyvanlı ve köşe halvetli plan tipinde inşa edilen hamam, ilçedeki önemli eserler arasında yer alıyor. Kuzeyden itibaren sırayla soyunmalık, soğukluk, sıcaklık ve su deposu bölümlerinden oluşan hamamın giriş kapısının üzerinde ise 'kuş sarayı' yer alıyor. Özellikle serçelerin barınması için oluşturulan 'kuş sarayı'nda, yüzyıllardır kuşlar bulunuyor.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, eserin, ilçenin önemli hamamlarından olduğunu belirterek, "Bu hamamın en büyük özelliği, giriş kapısının üstünde bulunan 'serçe sarayı'dır. Bundan 500 yıl önce ecdat, kuşlara yuva yapmışlar. O kuşlar, 500 yıldır bu 'serçe sarayı'nın içerisinde barınıyorlar. Ecdadın tarihe, çevreye ve hayvanlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu hamam da şu anda faaliyette. Restorasyonla iç tarafı yapıldı. 1500'lü yıllarda yapılmış. Tarihi bir vakfiye hamamı. 'Serçe sarayı'nı İstanbul'da bazı camilerde görebiliyoruz. Bir de Bursa'da birkaç yerde var. 'Kuş sarayları', 'kuş evleri' diye geçiyor. Sanatsal açıdan bakıldığında penceresi, kapısı; blok bir granit taş oyularak, yapılmış içerisinde bölmeler var, yavruluğu var. Ecdat özenerek, kuşlara güzel bir saray yapmış" dedi.

İşletmeci Murat Dişkaya ise hamama, yerli- yabancı turistlerce ilgi gösterildiğini kaydederek, "Genelde dışarıdan gelen misafirlerimiz fotoğraf çekmek istiyor. Tarihçesi geçmişe dayandığı için. Gündüzleri kadınlara, akşamları ise erkeklere hizmet veriyoruz" diye konuştu.

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Tokat'ta hamam girişindeki 500 yıllık 'kuş sarayı' yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
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