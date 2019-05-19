Kıbrıs’ın yeni gözdesi Bafra

BUGÜN NELER OLDU

Bafra'nın eski adı, Yunanca bir kelime olan Vokolida. Yani sığır çobanının kızı... 1970'li yıllarda Karpaz yarımadası bir tütün üretim merkezi olarak görüldüğünden, köye Türkiye'de üretilen bir sigara markası olan Bafra adı veriliyor. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın en favori tatil destinasyonlarından biri olan Bafra, muhteşem plajları ve lüks otelleriyle göz kamaştırıyor. Limak, Kaya Artemis, Nuhun Gemisi otellerinden sonra en son Concorde Luxury Resort açılarak adeta pastadaki çilek oldu. Şu anda var olan ve yeni açılacak otellerle birlikte bölgeye yatırım tutarının toplam 1,5 milyar dolar olması öngörülüyor.Bafra'nın yeri neresi mi? Kıbrıs haritasını düşünün. Türkiye'ye doğru uzanan işaret parmağı var ya, işte o parmağın alt tarafındaki kıyılar Bafra. Uzun plajlar bu 'işaret parmağı' boyunca uzanıyor. Eğer oteldeki tatilinize küçük bir gezinti molası vermek istiyorsanız, biraz tarihi bir gezinti yapmak istiyorsanız, Bafra'da seçenek çok. Bir gününüzü kesinlikle tarihi eserlere ayırmalısınız, Bafra'ya yakın birçok tarihi eser bulunuyor. Apostolos Andreas Manastırı, Kanakaria Kilisesi, Ayia Trias Bazilikası, Kantara Kalesi, Philon Kilisesi, İskele İkon Müzesi ve Kral Mezarları mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Gazimağusa'ya doğru küçük bir gezi de yapabilirsiniz. 500 yılında inşa edilen ve Hıristiyanlar tarafından önemli bir isim sayılan Aziz Barnabas'ın mezarı bu bölgede mesela. Ayrıca ünlü yazar Namık Kemal'in sürgünde kaldığı zindan da Mağusa'da bulunuyor. İster yaz tatili planlarınıza burayı da dahil edin, ister güzel bir 'long weekend' kaçamağı için ajandanıza not edin... Bafra'yı programınıza dahil etmekte fayda var.Bafra'daki lüks otellerin en yenisi, geçen yıl Haziran ayında konuklarını ağırlamaya başlayan, 125 bin metrekarelik bir alana kurulu Concorde Luxury Resort. Devasa su kaydıraklarının bulunduğu aquapark'ı, villa konsepti ile fark yaratan otelde Ata Demirer gösterisi ile başlayan etkinlikler devam ediyor ve oldukça ilgi görüyor. 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan otel, konserlerin yanı sıra kültür sanat etkinlikleriyle de diğer Kıbrıs otellerinden farklı bir anlayışa sahip.Bafra'da farklı aktivite yapmak isteyenler için tüplü dalış, su sporları, bisiklet turu, tekne turu, trekking gibi alternatifler de var. Akdeniz iklimi sebebiyle, bölgede binlerce çeşit bitki bulunuyor. Hatta bazı çiçeklerden dünyada yalnızca burada bulunuyor. Girne'ye 97 kilometre, Lefkoşa'ya 75 kilometre uzaklıkta olan Bafra, 2000'lerde turizm yatırım bölgesi ilan edilmişti. Bafra otelleri içerisinde çocuklar için uygun oyun alanlarının yer aldığı aquapark'lı oteller, çiftler için balayı oteli gibi her türlü ihtiyaca yönelik otel bulmak mümkün.