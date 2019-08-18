Hem tatil hem robotik kodlama

Ayvalık'ın merkezine oldukça yakın bir yerde, yeşillikler içerisinde, dinlendirici bir tesiste, keyifli bir hafta sonundan bahsedeceğim size. Yemyeşil doğanın içerisinde kurulmuş olan D-Resort Ayvalık Murat Reis'te hem yedi yaşındaki oğlumla bir dizi etkinliğe katıldım, hem de huzurlu vakit geçirdim. Çocukla tatil yapıp otelden dinlenerek ayrılmak ne demek, bunu en iyi anne babalar bilir. Gün boyu çocuk peşinde koşturup tatil bitimi cılkı çıkmış bir halde evinin yolunu tutan yorgun babalardan biri olmadım bu sefer. Size hiç "odaları konforluydu, yemekleri lezzetliydi" edebiyatı yapmayacağım. Sadece ağaçların gölgesindeki hamaklarda uzanıp rüzgarın esintisini dinlemek her türlü konforu yüz ile çarpar.

MUCİT ÇOCUK ATÖLYESİ

Ama gelelim asıl konumuza, yani buraya gelme sebebimize... Otelde kurulan Mucit Çocuk Atölyesi'nin etkinlikleri yaz boyu devam ediyor. Biz de iki gün boyunca bir dizi etkinliğe yedi yaşındaki oğlum Rüzgar'la katıldık. Aslında aktivitelerde yok yok. Seramik saksı boyamadan farkındalık atölyelerine kadar her yaştan çocuk için program hazırlamışlar. Bizim için hazırlanan programda önce bir dizi zeka ve hız oyunu oynadık. Heyecanımız yeterince yükseldi. Daha sonra oyun hamurlarıyla yaratıcı atölye çalışması yapıldı. Bir sonraki atölye çalışması ise Rüzgar için en heyecanlı olanıydı. Hayatının ilk elektronik devresini yaptı. Bir elinde çipler, bir elinde havya... Gerçi birkaç kez sıcak havya yüzünden elini yaktı ama yine de onun için güzel bir tecrübe oldu. En sevdiğimiz aktivite ise mum yapımıydı. Bir bardağın içine rengarenk taşlar, boncuklar yerleştirdik, sonra üzerine sıvı jel doldurduk. Birkaç saat sonra jel donduğunda harika bir mumumuz oldu. Rüzgar'ın tatil dönüşü annesine vereceği hediyesi hazır oldu. Yaz tatilini sadece deniz, kum, güneş eksenine hapsetmek yerine, çocuğunuzla bu tür aktivitelerle dolu bir tercihte bulunmak, bizim için çok daha keyifliydi. Rüzgar'la şimdiki planımız evde elektronik devre yapımına devam etmek. Ama bu sefer havya ile ellerimizi yakmamaya daha çok dikkat etmemiz gerek.