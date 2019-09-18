Bolu’da gezilecek yerler… Bolu’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Bolu şehir merkezine 42 km'lik bir mesafede yer alan Yedigöller Milli Parkı, mutlaka keşfetmeniz ve görmeniz gereken adreslerden bir tanesidir. 1642 hektarlık bir alanda konumlanmış olan park, takvimler 1965'i gösterdiğinde Milli Park ilan edilmiş ve ziyarete açılmıştır. 7 adet göle ev sahipliği yapan ve doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken bölge, 100'ün üstünde farklı kuş türüne de ev sahipliği yapıyor ve bazı kaynaklarda bu sayının 120'ye ulaştığı söyleniyor.

2-) ZAFER KULESİ

Bolu şehri sınırları içerisinde yer alan Göynük ilçesinde bulunan Zafer Kulesi, Sakarya Meydan Muharebesi zaferini temsilen yaratılmış eserlerden bir tanesidir ve hem ilçe hem de şehir için bir sembol niteliği taşıdığını da belirtmek gerekiyor. 1960 yılında bir restore çalışması ile yeniden hayata döndürülen ve aslına uygun şekilde restore edilen bu yapı da yine keşfetmeniz gereken eserlerden bir tanesidir.

3-) KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Ülkemizde kayak denilince akla gelen ilk tesislerden biri olan Kartalkaya, pistleri, tesisleri ve konaklama imkanları ile kayak severler için oldukça iyi imkanlara sahip.

4-) SEBEN KAYA EVLERİ

Frigyalılar dönemine ait kaya evler, hali hazırda özgünlüğünü korumayı başarıyor ve döneme tanıklık eden eserlerden bir tanesi. Seben ilçesindeki bu evler yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekmeyi başarıyor.

5-) GÖLCÜK GÖLÜ

Bolu şehir merkezine 17 km gibi bir mesafede yer alan Gölcük Gölü de yine ziyaret etmeniz gereken adreslerden bir tanesidir. Gölcük Gölü, yapay bir göl olmasına rağmen muhteşem bir manzaraya sahip ve ziyaretçilerin yanı sıra profesyonel fotoğrafçıların da en çok tercih ettiği noktalardan bir tanesidir. Yaz aylarında çok daha etkileyici bir görüntüye sahip olan Gölcük Gölü, yeşilin farklı tonlarını da bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

6-) YILDIRIM BAYEZİD CAMİ

Bolu Büyükcami mahallesinde yer alan Yıldırım Bayezit Camii, tahmin edeceğiniz gibi adını da Yıldırım Bayezit'ten almıştır. 1382 yılında inşa edildiği bilinen camii, eşsiz mimarisi ile turistlerin ilgi odağı olmayı başarıyor.

7-) AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ

Kendini birçok farklı alanda geliştirmiş ve Türk dünyasının en önemli alimlerinden biri olan olan Akşemseddin, Osmanlı Padişahlarından Fatih'e de hocalık yapmış ve fikirleri ile katkıda bulunmuştur. Akşemseddin Türbesi, 1464 yılında inşa edilmiştir ve Fatih sultan Mehmet'in emri ile ortaya konulan bu eser, altıgen planlaması ile birlikte kubbeli bir şekilde inşa edilmiştir ve eşsiz bir görüntüye sahiptir. Mimari anlamda muazzam bir görüntüye sahip olan türbe, ahşap işçiliğinin o döneme ait izlerini de hali hazırda bünyesinde barındırmaktadır. Türbe, Fatih Sultan Mehmet'in minnet göstergesi olarak da lanse ediliyor ve birçok kaynakta bu şekilde yer aldığını da söyleyebiliriz.

8-) AKKAYA TRAVERTENLERİ

Bolu gezilecek yerler listemizin sonraki durağı travertenler. Mudurnu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çepni Köyü'nde bulunan travertenler de yine görülmesi ve keşfedilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. ''Akkayalar Travertenleri'' olarak bilinen yapılar, hali hazırda doğal yapılarını koruyor ve her dönem ziyaretçi kabul ediyor.

Bolu şehir merkezine 34 km'lik bir mesafede yer alan Abant Gölü, Bolu şehrinin ve ülkemizin sembollerinden bir tanesidir. Bolu denilince akla gelen ilk adreslerden bir tanesi olan bu göl, tabiat parkı içerisinde yer alıyor. Abant Gölü, çok sayıda canlı türüne de ev sahipliği yapıyor ve çevresinde misafir ettiği bitki türleri de manzarayı daha eşsiz ve daha ilgi çekici hale getiriyor.

10-) SÜNNET GÖLÜ

Bolu'nun harika doğası yine bu gölde de karşımıza çıkıyor. Gölün güzel manzarası eşliğinde piknik yapabilir veya alabalıkların tadına bakabilirsiniz. Gölün etrafında yer alan çocuk oyun alanı da çocuklu aileler için büyük bir artı oluyor. Konaklama düşünenler için gölün yanında bir otel bulunuyor.