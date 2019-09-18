Denizli’de gezilecek yerler… Denizli’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Pamukkale Travertenleri Denizli il merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta olup, bölgede yer alan termal su kaynaklarının gün yüzüne çıkınca kimyasal bir tepkime vererek kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturmasıyla meydana gelmiştir. 2 ana kısımda toplanan doğal travertenlere giriş yasak olup ön kısımda bulunan yapay alanlara ayakkabısız ve terliksiz olarak giriş serbestisi bulunmaktadır. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pamukkale fotoğrafçıların da gözdesidir.

2-) KIRMIZI SU

Pamukkale Travertenlerinin 5 km kuzeyinde yer alan Karahayıt için Pamukkale'nin ikiz kardeşi diyebiliriz. Ancak Karahayıt'ta farklı olarak bikarbonat, sodyum, sülfat, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan termal sular kırmızı çökelti oluşturmaktadır. Bu yönüyle Karahayıt'taki termal su "Kırmızı Su" olarak da bilinmektedir. Eklem ağrıları, artritler gibi pek çok romatizmal hastalığa iyi geldiği hekimlerce belirtilen Kırmızı Su'ya girmeden Denizli'den dönmemelisiniz.

3-) ANTİK HAVUZ

Hierapolis antik kentinde meydana gelen bir depremde şehrin ortasında açılan bir çukura sütunların devrilmesi sonucu ve taban su seviyesinin yüksekliği nedeniyle antik havuz meydana gelmiştir. Yaz kış ideal bir sıcaklıkta olan havuzu tarihte Kleopatra'nın da güzelleşmek amacıyla ziyaret ettiği rivayeti nedeniyle Antik Havuz, Kleopatra Havuzu olarak da bilinmektedir. Konum olarak havuz, Pamukkale Travertenleri ile Hierapolis Amfi Tiyatrosu arasında yer almaktadır.

4-) İNCEĞİZ KANYONU

İnceğiz Kanyonu Denizli ve Muğla il sınırlarında bulunan Denizli'nin Kale ilçesi merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir kanyondur. İnceğiz, gezilecek yerler arasında doğa severler için kesinlikle es geçilmemesi gereken bir başka lokasyon.

5-) BAĞBAŞI YAYLASI

Şehir merkezinde Bağbaşı mahallesinde bulunan teleferik ile şehri seyrederek Bağbaşı Yaylasına çıkmak mümkün. Eğer akşam saatlerinde biniyorsanız, teleferikteyken adeta bir ışık denizini andıran Denizli manzarasının ardından, yukarıda hazır bulunan ring minibüsler ile yaylaya gidebilirsiniz.

6-) DENİZLİ KAYAK MERKEZİ

Denizli Kayak Merkezi, Nikfer Kayak Merkezi ya da Bozdağ Kayak Merkezi adlarıyla bilinen, ziyaretçilerin henüz üniversal bir adlandırma geliştirmediği il merkezine 85 km uzaklıktaki kayak merkezi, yeni yapılan tesisleşmeyle birlikte popüler hale gelmektedir. Telesiyej, teleski, kayak pisti, yürüyüş bandı ve kayak ekipmanı kiralama olanaklarını barındıran kayak merkezi sis ve rüzgar bakımından amatörler için son derece ideal pistlere sahiptir.

7-) IŞIKLI GÖLÜ

Işıklı Gölü ya da diğer adıyla Akdağ Gölü, Büyük Menderes'in doğduğu havzada bulunan maksimum derinlik noktası 7 metre olan tatlı su gölü olup pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Doğaseverler ve fotoğraf çekmeyi sevenler için büyüleyici güzelliğiyle Işıklı Gölü Denizli'de gezilecek yerler arasında.

8-) KAKLIK MAĞARASI

Denizli şehir merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Kaklık Mağarası kükürtlü sülfür bileşenleri içeren su kimyasıyla içerisinde dikit, sarkıt ve damla taşı şekillerini görebileceğiniz, suyunun berraklığı nedeniyle sülfürlü tortuları yansıtmasıyla turkuaz ya da cam göbeği yeşil tonlarını bolca görebileceğiniz bir mağaradır. Taban kısmında yer yer traverten benzeri oluşumlar görülür.

9-) KELOĞLAN MAĞARASI

Keloğlan Mağarası Acıpayam ilçesinin Dodurga Kasabası sınırlarında yer alır. Eski zamanlarda köse birinin mağarada uyuyakalması, uyandığında ise saçları uzamış olarak kendini bulması nedeniyle mağaraya bu isim verilmiş olup yöre halkı arasında saç ve sakal sağlığı için iyi geldiği yönünde iddialar mevcuttur.