Mauritius’ta jetlag masajı

BUGÜN NELER OLDU

Hint Okyanusu'nun bu şirin adası, kirlenmemiş ve kilometrelerce uzanan plajları, turkuvaz gölleri çevreleyen hindistan cevizi ağaçları ve mercan kayalıklarının çevrelediği denizi ile balayı adresi olarak bilinir. Ancak ada bundan çok daha fazlasına sahip.Lüks otellerin himayesinden çıktığınız anda gitmemiz gereken yer, Port Louis pazarı... Hem gastronomik olarak ilginç sokak lezzetleri yiyebilir hem de buraya özgü vanilyalı milkshake'inizi içebilirsiniz.İçerideki pazarda taze sebze meyve ve balık çeşitleri bulunuyor, aman satıcılara dikkat, iyi pazarlık yapmayı unutmayın.Ana yemeklerin dışında bu adada midenizde yer ayırmanız gereken tek şey tatlı çeşitleri. Rom ile beraber yapıldığı için dondurmalar bile oldukça lezzetli. Klasik lezzetleri bırakın egzotik meyveli dondurmaları kaşıklayın.Adanın en popüler otellerinden biri One & Only... 2017'de renove edilen bölgenin en eski otellerinden. Oda fiyatları 4 bin liradan başlıyor. Adanın en iyi spalarından biri de bu otel içerisinde ve burada cilt tipinize göre kişiye özel bakımlar ve spa uygulamaları mevcut ki bu bakımı sosyetikler iyi bilir. Ancak yeni bir uygulama var, o da jetlag masajı. Uçuş sonrası şişen vücutlar için, bir masajda 2-3 kilo verdiren ödem götüren bir masaj.Eski bir şekerkamışı fabrikası olan Le Cafe Des Arts yenilenerek restorana dönüştürülmüş ve adaya özgü bir mutfağa sahip. Port Louis'de turlamak isterseniz sahil hattındaki açık hava alışveriş merkezine uğrayın etrafta bir çok balayı çifti de göreceksiniz. Burada da Sailor's da öğle yemeğinizi yiyebilirsiniz.Benim gibi diyetteyseniz ve spor sizin için önemliyse hem golf oynayabilir hem de yelken kullanıp, dalış da yapabilirsiniz.Dans da iyi kalori yakıyor malum, o zaman bölgeye özgü Sega dansını öğrenebilir, geceleri sahilde yakılan ateşin etrafında dans edebilirsiniz.Unutmadan ilginç ve instagramlık malzeme arıyorsanız bir doğa harikası yer altı şelalesini görebilir, Chamarel'in renkli topraklarını ziyaret edebilir o renk yelpazesini fotoğraflayabilirsiniz. Casela Nature Park'da fillerle yürüyebilir, dev carettalarla fotoğraf çektirebilir, blue safari yapıp deniz altıyla Hint Okyanusu'nu gezebilirsiniz.