Kış tatilinin en sıcak adresi Erciyes

Kar İstanbul'a gelmiyorsa biz ona gideriz, dedik ve yola düştük. İstikamet Kayseri, hedefimiz Erciyes... Kayseri deyince insanın aklına daha çok sanayi, ticaret ve elbette sucuk ve pastırma geliyor. Bilenler bilir, biz bilmeyenler için söyleyelim: Kayseri tüm bunlardan çok fazlası... Aynı zamanda bir turizm merkezi. Çok güzel bir şehir, derin bir tarihin üzerinde yükseliyor... Biz bir gazeteci grubu olarak Kayseri Radisson Blu Otel'in davetlisi olarak buradayız. Amacımız kış turizmini yerinde görmek... Radisson şehrin merkezinde. Kapadokya'yı anlatmaya gerek yok, yaz kış akın akın turist geliyor. Şehri tepeden izleyen Erciyes dağı ise son yıllarda yapılan yatırımlarla tam bir kış sporları merkezi haline geldi. Snowkite, kar voleybolu, kayak... Ne isterseniz var. Hem dağ otelleri hem de şehir otelleri kayak sporunu sevenleri ağırlıyor. Şehir otelleri Erciyes'e yaklaşık 20 dakika uzaklıkta, otellerin dağa düzenli servisleri var. İsterseniz kayak ekipmanları kiralayabiliyorsunuz. Yani kış sporları yapmak, karın tadını çıkarmak için çok para harcamanıza gerek yok. Dağdaki tesisler son teknoloji ile donatılmış, güzel, ailecek tatil yapmaya uygun. İsteyen kar manzarası eşliğinde çayını, kahvesini içiyor. İsteyen kayak yaparak karın keyfini çıkarıyor. Ama herkesin paylaştığı bir şey var, karın verdiği neşe ve enerji... Henüz kar tatili yapmadıysanız, hatta "Kaymak bana göre değil" bile diyorsanız, vakit kaybetmeden planınızı yapın, kışın tadını çıkarın, pişman olmazsınız... Soğuk karı, sıcak ortamı ve nefis mutfağıyla Kayseri sizi bekliyor....



Mantı, yağlama, cıvıklı

Kayak yaptınız, Kayseri'nin tarihi sokaklarında, müzelerinde gezdiniz. Doğal olarak acıkacaksınız. İşte şimdi şehrin gerçek anlamda tadını çıkaracaksınız. Çünkü Kayseri mutfağı gerçekten çok zengin. Meşhur Kayseri mantısı, bir tür pide olan cıvıklama, bamya çorbası, yağlama (ince ve üst üste koyulmuş ve yoğurtla yenen lahmacun benzeri bir hamur işi) sizi sizden alacak. Bu konuda emin olun. Özellikle et konusunda çok başarılı şehrin restoranları, biz nerede yediysek çok memnun kaldık. Orada bulunduğunuz süre içinde isteseniz de istemeseniz de bol bol sucuk ve pastırma yiyeceksiniz. Dönerken birkaç kilo almayı ihmal etmeyin, hem fiyatları İstanbul'a göre daha ucuz hem de lezzetleri gerçekten farklı. Bu arada kurutulmuş, paketlenmiş mantılardan da alabilirsiniz.



Tarihle iç içe

Sadece kış sporları için değil, kültür turizmi açısından da Kayseri çok önemli bir merkez. Çünkü şehrin yaklaşık 6 bin yıllık tarih söz konusu. Peki öncelikle nereleri görmelisiniz?

KAYSERİ KALESİ

Kale uzun süre restorasyonda kalmış, şehrin merkezinde... Kale duvarları ve surlar hayatın içinde. Yani Kayserili gerçekten tarihin içinde yaşıyor. Tarih yaşamın bir parçası. Kalenin içinde Arkeoloji Müzesi, kütüphane, sosyal alanların yanı sıra seyir alanları ve kafeler de var. OSMANLI SOKAĞI

Mutlaka gidilmeli. Eski evlerin arasında dolaşıp, küçük kafelerde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ayrıca bu alanda sanat evleri, hediyelik eşya satan sevimli dükkanlar da var.

TALAS VE YERALTI ŞEHRİ

Eski Kayseri'yi hissedebileceğiniz

Talas bozulmamış dokusuyla misafirleri ağırlıyor. Eski evler, taş binalar, cami, kilise... Ayrıca Bizans dönemine ait yeraltı şehri de bu bölgede yer alıyor.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI

İstanbul'daki kapalıçarşının ardından en büyük ikinci kapalıçarşı Kayseri'de yer alıyor. 12'nci yüzyılda yapılan çarşının 18 girişi, 16 da sokağı var.



SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Anadolu'nun ilk tıp merkezlerinden Gevher Nesibe Hatun Medresesi günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Selçuklu bilimi, sanatı, giysileri ile ilgili eserler sergileniyor. Çifte Medrese olarak da adlandırılan yer 800 yıl önce şifa dağıtıyormuş. Özellikle psikolojik rahatsızlıkları olanlar su ve müzikle burada tedavi ediliyormuş. Müzede çeşitli tedavi araç gereçleri konusunda da bilgilenmek mümkün.



120km pist

Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı, Develi Kapı ve Tekir Kapı olmak üzere dört farklı noktadan kayak merkezine giriş yapılıyor. Erciyes'te birbirine bağlanan pistlerin uzunluğu 120 kilometre. Belediye tarafından hazırlanan master plana göre bu uzunluk 200 km'ye çıkacak. Şu anda 32 pist ve 16 mekanik tesis var. Erciyes'te ücretsiz pist ve liftler de mevcut.