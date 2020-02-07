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Yeni yılı keşfederek geçirin: 'de mutlaka gezip görmeniz gereken 5 yer

Yaşadığımız toprakların ne kadar değerli bir tarihe sahip olduğunu bilmeyenimiz yok! İlk uygarlıklardan tutun da tarihin en büyük imparatorluklarına kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan toprakları, adeta bir açık hava müzesi! Böylesine derin bir tarihe ev sahipliği yapan ülkemizin en kıymetli eserleri...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:19 ABONE OL
Yeni yılı keşfederek geçirin: Türkiye'de mutlaka gezip görmeniz gereken 5 tarihi yer

SÜMELA MANASTIRI

Trabzon'da yer alan ve M.S. 386 yılında inşa edilen Sümela Manastırı, elbette ki listemizin başında geliyor. Bizans döneminde inşa edilen bu kıymetli yapı; aslında kilise, kütüphane, misafirhane ve kutsal yazmalar için ayrılan bölüm gibi farklı yapılardan oluşuyor. Oldukça geniş bir yapı olan ve sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Sümela Manastırı, mimari yapısı ve konumu itibarıyla her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Eğer hala Sümela Manastırı'nı ziyaret etmediyseniz kendisini en yakın zamanda ziyaret etmelisiniz!

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Yeni yılı keşfederek geçirin: Türkiye'de mutlaka gezip görmeniz gereken 5 tarihi yer
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