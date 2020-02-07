Yeni yılı keşfederek geçirin: Türkiye'de mutlaka gezip görmeniz gereken 5 tarihi yer

SÜMELA MANASTIRI

Trabzon'da yer alan ve M.S. 386 yılında inşa edilen Sümela Manastırı, elbette ki listemizin başında geliyor. Bizans döneminde inşa edilen bu kıymetli yapı; aslında kilise, kütüphane, misafirhane ve kutsal yazmalar için ayrılan bölüm gibi farklı yapılardan oluşuyor. Oldukça geniş bir yapı olan ve sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Sümela Manastırı, mimari yapısı ve konumu itibarıyla her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Eğer hala Sümela Manastırı'nı ziyaret etmediyseniz kendisini en yakın zamanda ziyaret etmelisiniz!