Türkiye’de eşsiz doğa ve tarihi harikalar var

THAİ

10 yıl önce hayatımıza girdi Wilma Elles. Doğup büyüdüğü ülke Almanya'dan Türkiye'ye oyunculuk için geldi. Ama vazgeçemedi Türkiye'den. Yerleşti ve yeni bir hayat kurdu. İstanbul Boğazı'ndan her geçtiğinde aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye'deki bütün şehirlere gitmiş neredeyse. Favori tatil yerleri ise Bodrum ve Alanya. Çok çalışsa da tatil yapmayı ihmal etmeyen Elles ile bugüne kadar çıktığı seyahatleri konuştuk.- En az 40 ülkeye gittim.- Hayatımın en heyecanlı tatilini Mısır'da kardeşimle yaşadım. Piramitleri gördüm. Ardından Nil Nehri üzerinde bir tur yaptık, Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, ikinci büyük şehri İskenderiye'ye uğradık. Çöle gittik. Benim için çok heyecanlı bir maceraydı.- Müthiş doğasıyla, iyi oturmuş bir organizasyon ve bol aktivite seçenekleri sunan rotalar Bodrum, Çeşme ve Alanya. Seyahati kolay olduğu için iki üç günlüğüne bile gidilir. Yurt dışında ise Ibiza, Mykonos, Capri, Paris ve Brüksel favorilerim.- Türkiye'de eşsiz doğa, tarih ve lezzetler var. İnsanların günlük hayatındaki misafirperverlik ve yardımseverlik çok büyük bir rahatlık sunuyor. Hizmet ve kalite burada çok iyi. Bu kadar AVM mesela Berlin'de yok. Antalya aynı Las Vegas gibi ama aileler için daha uygun bir şehir.- Hiç şüphesiz İstanbul Boğazı... Her geçtiğimde nefesim kesiliyor. Yabancı misafirlerimle birlikte geçerken hep 'Avrupa'dan Asya'ya geçmek için hazır mısınız?' diye soruyorum. Defilelerden, sunuculuktan, çekimlerden dolayı neredeyse Türkiye'deki şehirlerin yarısından çoğuna birkaç kez gittim. Ama yine de İstanbul'dan vazgeçemiyorum.- İlk önce tabii ki hep internetten bilgi alırım. Sonra kendimi bir harita planıyla stres yapmadan sadece birkaç saatliğine serbest bırakırım. Çoğu zaman en ilginç yerlere bu şekilde gidiyorum. Birkaç saat ya da bir gün kendine izin vereceksin, şehrin tadı en iyi o zaman çıkıyor. İnsanlarla da iletişim fırsatın oluyor. Yeni bir şehre giderken bir günde rahatça 20 kilometre yürüyebilirim. Bu yüzden rahat bir ayakkabı tercih edilmeli.- Daha önce birçok kez havalimanınabilet almadan gittim veorada bilet aldım. Çok öncedenplan yaptıysam çoğu zamanbilet değişikliğiyapmak zorundakaldım. Çünkü işdurumlarım anidendeğişebiliyor.- Ormanın vedenizin yanındada uzun yıllaryaşadım. Amabirini seçmemgerekirse denizitercih ederim.- Kesinlikle büyük ve ince bir şal. Hep hayat kurtarır. Şal hem güneşten korunmak için şemsiye gibi hem de battaniye gibi... Yani hep lazım. - Tek başınıza mı tatile çıkmayı tercih ediyorsunuz yoksa sevdiklerinizle mi? - Tek başına hiç tatile çıkmadım. Ben ekip insanıyım. Aslında önemli olan nerede tatile çıktığınızdan çok kiminle tatile çıktığınız. Ve orada unutulmaz anlar birlikte yaşanır. - Gittiğiniz yerdeki tarihi yapıları ziyaret ediyor musunuz? - Evet, annem ve babam beni tarihi yapılara gitmeye alıştırdılar. Çok şükür bu da bana büyük eğitim fırsatı oldu.- En ilginç yemekleri Tokyo, Şangay ve Güney Kore'de yedim. Ama tekrar canım çekiyor mu bilmiyorum. En sevdiğim yemekler Thai yemekleri. - Tatilde olmak size ne hissettiriyor? - Var olan stresleri sindiriyorum ve ilham alıyorum. Kalbi dinlemek için bazen sessiz olmak gerekiyor. O yüzden sık olmasa da çocuklarımla tatile çıkıyoruz.