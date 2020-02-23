Türkiye’de eşsiz doğa ve tarihi harikalar var

10 yıl önce hayatımıza girdi Wilma Elles. Doğup büyüdüğü ülke Almanya'dan Türkiye'ye oyunculuk için geldi. Ama vazgeçemedi Türkiye'den. Yerleşti ve yeni bir hayat kurdu. İstanbul Boğazı'ndan her geçtiğinde aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye'deki bütün şehirlere gitmiş neredeyse. Favori tatil yerleri ise Bodrum ve Alanya. Çok çalışsa da tatil yapmayı ihmal etmeyen Elles ile bugüne kadar çıktığı seyahatleri konuştuk.
- Şimdiye kadar kaç ülkeye gittiniz?
- En az 40 ülkeye gittim.
- Çıktığınız seyahatler arasında sizi en çok etkileyen hangisi oldu?
- Hayatımın en heyecanlı tatilini Mısır'da kardeşimle yaşadım. Piramitleri gördüm. Ardından Nil Nehri üzerinde bir tur yaptık, Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, ikinci büyük şehri İskenderiye'ye uğradık. Çöle gittik. Benim için çok heyecanlı bir maceraydı.
- Vazgeçemediğiniz tatil rotaları hangileri?
- Müthiş doğasıyla, iyi oturmuş bir organizasyon ve bol aktivite seçenekleri sunan rotalar Bodrum, Çeşme ve Alanya. Seyahati kolay olduğu için iki üç günlüğüne bile gidilir. Yurt dışında ise Ibiza, Mykonos, Capri, Paris ve Brüksel favorilerim.
- Türkiye'de tatil yapmanın avantajları nedir?
- Türkiye'de eşsiz doğa, tarih ve lezzetler var. İnsanların günlük hayatındaki misafirperverlik ve yardımseverlik çok büyük bir rahatlık sunuyor. Hizmet ve kalite burada çok iyi. Bu kadar AVM mesela Berlin'de yok. Antalya aynı Las Vegas gibi ama aileler için daha uygun bir şehir.
- Türkiye'de en çok beğendiğiniz yer neresi?
- Hiç şüphesiz İstanbul Boğazı... Her geçtiğimde nefesim kesiliyor. Yabancı misafirlerimle birlikte geçerken hep 'Avrupa'dan Asya'ya geçmek için hazır mısınız?' diye soruyorum. Defilelerden, sunuculuktan, çekimlerden dolayı neredeyse Türkiye'deki şehirlerin yarısından çoğuna birkaç kez gittim. Ama yine de İstanbul'dan vazgeçemiyorum.
- Bir şehri tanımak için nasıl bir yöntem izliyorsunuz?
- İlk önce tabii ki hep internetten bilgi alırım. Sonra kendimi bir harita planıyla stres yapmadan sadece birkaç saatliğine serbest bırakırım. Çoğu zaman en ilginç yerlere bu şekilde gidiyorum. Birkaç saat ya da bir gün kendine izin vereceksin, şehrin tadı en iyi o zaman çıkıyor. İnsanlarla da iletişim fırsatın oluyor. Yeni bir şehre giderken bir günde rahatça 20 kilometre yürüyebilirim. Bu yüzden rahat bir ayakkabı tercih edilmeli.
TERCİHİM DENİZ TATİLİ
- Tatillerinizi ne kadar önceden planlıyorsunuz?
- Daha önce birçok kez havalimanına
bilet almadan gittim ve
orada bilet aldım. Çok önceden
plan yaptıysam çoğu zaman
bilet değişikliği
yapmak zorunda
kaldım. Çünkü iş
durumlarım aniden
değişebiliyor. - Doğa mı deniz tatili mi?
- Ormanın ve
denizin yanında
da uzun yıllar
yaşadım. Ama
birini seçmem
gerekirse denizi
tercih ederim.
KİMİNLE GİTTİĞİNİZ ÖNEMLİ
- Bavulunuzun olmazsa olmaz parçası nedir?
- Kesinlikle büyük ve ince bir şal. Hep hayat kurtarır. Şal hem güneşten korunmak için şemsiye gibi hem de battaniye gibi... Yani hep lazım. - Tek başınıza mı tatile çıkmayı tercih ediyorsunuz yoksa sevdiklerinizle mi? - Tek başına hiç tatile çıkmadım. Ben ekip insanıyım. Aslında önemli olan nerede tatile çıktığınızdan çok kiminle tatile çıktığınız. Ve orada unutulmaz anlar birlikte yaşanır. - Gittiğiniz yerdeki tarihi yapıları ziyaret ediyor musunuz? - Evet, annem ve babam beni tarihi yapılara gitmeye alıştırdılar. Çok şükür bu da bana büyük eğitim fırsatı oldu.
THAİ MUTFAĞININ YERİ AYRI
- Tattığınız en ilginç lezzet hangisiydi?
- En ilginç yemekleri Tokyo, Şangay ve Güney Kore'de yedim. Ama tekrar canım çekiyor mu bilmiyorum. En sevdiğim yemekler Thai yemekleri. - Tatilde olmak size ne hissettiriyor? - Var olan stresleri sindiriyorum ve ilham alıyorum. Kalbi dinlemek için bazen sessiz olmak gerekiyor. O yüzden sık olmasa da çocuklarımla tatile çıkıyoruz.