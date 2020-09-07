Kaçak kazıda bulunmuştu dünyanın ilgi odağı oldu…

UNESCO geçici miras listesinde yer alan Hekatomnos Anıt Mezarı'nın yer aldığı "Uzunyuva Hanedan Mezar Odası ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi " alanında incelemelerde bulunan Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya projemiz hakkında bilgi arz ettik. İkinci etap çalışmaları tamamlandığında ülkemiz ve ilçemiz açısından çok daha fazla katma değer üretecek olan projemize desteklerinden dolayı Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum."

HEKATOMNOS ANIT MEZARI…

UNESCO listesindeki 2 bin 400 yıllık anıt mezar, arkeoloji dünyasında bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Karya Satrabı Hekatomnos'a ait anıt mezar, yüzeyin 18 metre altında bulunuyor. Milas'ın Uzunyuva bölgesindeki mezar, 2004 yılında kaçak kazı ile ortaya çıkmıştı.