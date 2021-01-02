Isparta’nın saklı doğa bahçesi: Gölcük Tabiat Parkı

Tabiat parkı ismini içerisinde barındırdığı volkanik göl olan Gölcük Gölü'nden alıyor. Gölcük Gölü ve etrafındaki doğal güzellikler görülmeye değer bir manzaraya sahip.

Gölcük Gölü'nün etrafı 150-300 metreyi bulan volkanik küllü tepelerle çevrili. Gölün derinliği ise 32 metreyi kadar buluyor. Nemrut kalderası ile birlikte ülkemizin iki kalderasından (patlama krateri) biri olma özelliği taşıyor.

Gölcük Gölü, Batı Anadolu'nun ise tek kalderasıdır. Bu nedenle korunması gereken bir yer.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kızılçam, karaçam, meşe, sedir, akasya, akçakesme ve diğer maki türü bitkiler ile tavşan, tilki, sincap, kaplumbağa ve çeşitli kuş türleri bulunuyor.

MİLAS MİLLET BAHÇESİ HİZMETE GİRDİ

Uzun yıllar boyunca Ispartalıların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan Milas Mesireliği zaman içerisinde bakımsız bir halde kaderine terk edilmişti. Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi yapıldı.

Isparta'nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yer alan Milas Mesireliği yenilenerek Milas Millet Bahçesi adıyla 2020 yazında Ispartalılara yeniden hizmet vermeye başladı.