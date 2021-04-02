Glatyatörler şehrine köylü pazarı

Muğla Yatağan'daki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı, eski dünyanın önemli kentlerinden Stratonikeia Antik Kenti'nde, köylülerin yerel ürünlerini satması için protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Stratonikeia ziyaretinde köy meydanındaki dükkanlar restore edilinceye kadar, geçici olarak pazar oluşturulmasına gündeme gelmişti.

Çalışmalar sonucunda köylülerin antik kentte yerel ürünlerini ziyaretçilere satabilmesi için, pazar ve satış yeri olarak 12 baraka oluşturuldu. Muğla Valiliği tarafından yaptırılan ve Yatağan Belediyesi'ne, yerel ürünlerin satılması amacıyla yaptırılan ahşap barakaların köylülere verilmesi suretiyle Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yatağan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Düzenlenen protokole, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yatağan Belediyesi Muhasebe Müdürü İshak Kocamanoğlu, İl Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürü Özcan Cambaz katıldı. Yapılan protokolle, Yatağan Belediyesi, barakaların ihalesini yaparak köylülere verildi.

OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMLERİ KÖY MEYDANINA ÇIKACAK

Her yıl binlerce turistin ziyaret ve çok medeniyet döneminde önemini koruyan Stratonikeia Antik Kenti'nde köylülerin yerel ürünlerini pazarlayabilmesinin yolu açıldı. Yerel ürün pazarında, yok olma tehlikesi altındaki bakırcılık, taş baskı, terzilik gibi meslekler yaşatılacak hem de Eskihisar köylüleri yerel ürünlerini satabilecek. Böylece Stratonikeia'da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri köy meydanında büyük bir pazara dönüşecek olan yerel ürünler satış alanı oluşturulmaya başlamış oldu. Burada satış yapan dükkanların, ziyaretçiler tarafından çok beğenilmesi ve gelenlerin yakın ilgi göstermesi bekleniyor.