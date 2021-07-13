Doğu Ekspresi, Kars’tan yola çıktı

Pandemiden dolayı uzun süre ara verilen Doğu Ekspresi bu sabah Kars'tan yola çıktı. Dünyanın en iyi gezi rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi pandemi tedbirleri nedeniyle uzun bir süredir sefer yapamıyordu. Uzun aranın ardından Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan treni, 40 yolcusuyla sefere başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, TCDD Gar Müdürü Vekili Birol Aydın, TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan, kültür ve turizm müdürü Hayrettin Çetin tarafından uğurlanan tren sabah saat 08.00'de hareket etti.