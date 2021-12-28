Bingöl Haserek Kayak Merkezi’nde sezon açıldı

Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde, Dikme Köyü yakınlarındaki Haserek Dağı zirvesinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Haserek Kayak Merkezi, İl merkezine 34 kilometre uzaklıkta yer alan, yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Kar kalitesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki önemli kayak tesislerinden biri olarak, kayak severlere gece kayağı yapma imkânı da sunan merkezde sezonun ilk açılış gününde, jandarma ve sporcular Hesarek Dağı'nın zirvesinden ellerindeki Türk bayraklarıyla kar motorlarıyla ve kayak yaparak indi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tesisimiz gerçekten son derece güzel ve kıymetli, ilk yaptığımızda açıkçası bende bu kadar ilgini göreceğini açıkçası beklemiyordum. Çok çeşitli ve çevre illerden ziyaretçilerimiz geliyor. Artık bölgesel bir kayak merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bir zamanlar maalesef farklı bir imajı vardı. bu bölgelerin şu anda huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz ve her yaştan insanı mız rahat bir şekilde gelip sporunu yapıp sosyal hayatını zenginleştiriyor. İşte bu huzur ve güven ortamında hem sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek, hem de yen istihdam imkânları oluşmuş olacak." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bu yatırımları doğuya, güneydoğuya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir zihniyet meselesidir. Batı da ne varsa, doğuda da o olacak anlayışının sonucudur. Bu bölgelerimize her yerden misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle batı illerinden bekliyoruz. Batı da maalesef doğu ve güneydoğu denince medya üzerinden oluşmuş bir imaj var ve bu imaj nedeniyle birçok insanımız doğuya gelmiyor. Kafasında çeşitli önyargılar oluyor. İnanın geldikleri zaman bu önyargıların ne kadar hızlı ve ne kadar büyük oranda değiştiğini hep birlikte görüyoruz." şeklinde konuştu.