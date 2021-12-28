Bingöl Haserek Kayak Merkezi’nde sezon açıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tesisimiz gerçekten son derece güzel ve kıymetli, ilk yaptığımızda açıkçası bende bu kadar ilgini göreceğini açıkçası beklemiyordum. Çok çeşitli ve çevre illerden ziyaretçilerimiz geliyor. Artık bölgesel bir kayak merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bir zamanlar maalesef farklı bir imajı vardı. bu bölgelerin şu anda huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz ve her yaştan insanı mız rahat bir şekilde gelip sporunu yapıp sosyal hayatını zenginleştiriyor. İşte bu huzur ve güven ortamında hem sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek, hem de yen istihdam imkânları oluşmuş olacak." dedi.