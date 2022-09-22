Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Rize’yi yılın ilk 8 ayında bir milyondan fazla turist ziyaret etti
Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:38

Rize’yi yılın ilk 8 ayında bir milyondan fazla turist ziyaret etti

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Rize’yi yılın ilk 8 ayında bir milyondan fazla turist ziyaret etti

Rize’de geçtiğimiz yıl ki turizm sezonunun yoğun yağışlı geçmesi ve yaşanan sel afetlerine rağmen 800 bin yerli ve yabancı turist ziyareti gerçekleşirken, bu yılın ilk 8 ayında ise 1 milyon 37 bin 616 kişi ziyaret etti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete girmesinin ardından yaz sezonu turizmin hareketli geçmesinde etkili olduğu belirtildi. Başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerine 931 bin 913'ü yerli, 105 bin 703'ü ise yabancı olmak üzere 1 milyon 37 bin 616 turist gezdi.

Rize'de turist sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

Yerli ve Yabancı turistlerin genelde Ayder Yaylası'ndan sonra bölgede en fazla ilgili gösterdikleri yer ise şehir merkezindeki çay çarşısında bulunan 29 metrelik dev çay bardağı oluyor.

Günde binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği dev çay bardağı aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Dev çay bardağının seyir terasına çıkan ziyaretçiler buradan şehri fotoğraflayıp, çay bardağı binasının önünde öz çekimlerle o anı ölümsüzleştiriyor.

Rize'nin vizyon projelerinden biri olan Dev Çay Bardağı şeklinde binanın içerisinde bulunan 13D sinema ise misafirlerine çayın topraktan bardağa serüvenini anlattı.

Çayın serüvenini sinemada duyu organları ile hisseden misafirler, sepetten Rize bezine, tereyağından coğrafi işaretli Anzer Balı'na kadar şehre özgü ürünleri bu çarşıdan temin edebildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’yi yılın ilk 8 ayında bir milyondan fazla turist ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA