Rize’yi yılın ilk 8 ayında bir milyondan fazla turist ziyaret etti

Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete girmesinin ardından yaz sezonu turizmin hareketli geçmesinde etkili olduğu belirtildi. Başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerine 931 bin 913'ü yerli, 105 bin 703'ü ise yabancı olmak üzere 1 milyon 37 bin 616 turist gezdi.