Kapadokya’da balon uçuş rekoru kırıldı

Peribacaları, sıcak hava balonları, kayadan oyma otelleri ve vadileri ile dünyaca ünlü Kapadokya'da uçuş rekoru kırıldı.

Kapadokya'da 2022 yılının ilk 10 ayında 27 bin 698 balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 590 bin 887 yerli ve yabancı turist bölgeyi gökyüzünden kuşbakışı izledi.

ALTIN YIL GERİDE KALDI

Kapadokya'da altın yıl olarak lanse edilen 2019 yılının tamamında 586 bin 367 turist gökyüzünden izlemişti.

KAPADOKYA'YA ZİYARETÇİ AKINI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları da belli oldu.

Kapadokya'yı ilk 10 ayda 3 milyon 627 bin 940 turist ziyaret etti. 2019 yılının ilk 10 ayında Kapadokya bölgesini 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etmişti.

Bu yılın ekim ayında ise 510 bin 947 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gezdi. Bu rakam son 3 yılın ekim ayı rekorunu da kırmış oldu.

Altın yıl kabul edilen 2019 yılının ekim ayında ise Kapadokya'yı 389 bin 719 turist gezmişti.