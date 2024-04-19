Yayman: Hedefimiz Türk turizmini kalkındırmak

TBMM'de Turist Rehberi kanun teklifi hakkında birinci imza sahibi olarak kanun teklifini savunarak milletvekillerine hitap eden Yayman; "CHP Milletvekili Okan Konuralp'in Dijital Mecralar Komisyonuna yönelik trolleşmenin, trol aklın engellenmesi konusundaki itirazlarına aynen katılıyorum. Fakat biz bu dezenformasyon yasasını yapmak istediğimizde TBMM'de çok ciddi itirazlar oldu. Sahici siyasetçiler bir program yaptıklarında etkili olmuyorsa, bunun dijitalde de etkileşim almasının imkanı yok. Türkiye'de de dünyada da dijital mecralar çok konuşuluyor. Biz de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak en çok çalışan komisyonlardan bir tanesiyiz. İlerleyen dönemlerde özellikle hiçbir ahlaki norma uymayan paylaşımların yapıldığı Tiktok'a karşı biz de düzenlemeler yapılmasını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen 100 milyar dolar gelir ve 82 milyon turist rakamına ulaşılması için turizmin tüm bileşenlerinin yapılandırılmasının şart olduğunun altını çizen Yayman; "İkinci konu, buradaki meselemiz Türk turizmini yeniden yapılandırmak. Eskiyen yapıyı "update" etmek. Turizmi 4.0'a getirebilmek. Bunun için de evrensel normlara uygun turizm ekosistemi kurmak istiyoruz. Çünkü 12. Kalkınma Planı'nda önümüze konulan bir hedef var. Bu hedef Türkiye'nin açık hava müzesi olduğu gerçeğidir. Özellikle deniz, kum, güneş dışında turizmin çeşitlendirilmesi, yayla, sağlık, spor, inanç turizmi olmak üzere bu konularda önemli atılımların yapılması gerekmektedir.

Bir diğer husus turizmin pazarının genişletilmesidir. Bu konuyla ilgili de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın kurulması çok önemli bir adımdı. Bir diğer husus gün sayısının, kalınan yatak sayısının arttırılmasıdır" diye konuştu.

Turizmin kıyı turizminden çıkartılıp 7 bölgeye yayılması gerektiğini de vurgulayan Yayman, "Bu hedeflere ulaşılabilmek adına düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Turizm Bakan Yardımcılığı yapmış birisi olarak hiç kimseyi işinden etmiyoruz. Sadece turist rehberlerinin normunu evrensel normlara getirmek istiyoruz. Öte taraftan bir meslek birliğinin kurularak standartların yükseltilmesi için ÖSYM başta olmak üzere hiç kimsenin yabancı dil bilgisi olmadan, ören yerlerini, hierapolisi, Anavarza Kalesi'ni, Hatay'ı, Mersin'deki Cennet-Cehennem Mağaralarını bilmeden anlatamaması için çok net normlar getiriyoruz. Bu konuda tartışmalar var. Biz bu tartışmaları saygıyla karşılıyoruz. İsteğimiz Türk turizminin evrensel normlarda standartlara kavuşturulmasıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 100 milyar dolar gelir, 82 milyon turist hedefine varabilmesi için çok majör düzenlemeler yapılmasın gerektiğinin altını çizen Yayman, "Turizmin tüm bileşenlerini yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Sadece Antalya'da bulunan otel sayısı Fransa ve İspanya'daki otel sayısından daha fazla. Türkiye'deki 5 yıldızlı otel sayısı Avrupa'daki 5 yıldızlı otel sayısından daha fazla. Bütün eleştiriler başımızın üstündedir. Niyetimiz samimidir. Tüm itirazları kayda değer görerek bir düzenleme yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.