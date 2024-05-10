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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:29

Türkiye’ye 4 milyon turist gelecek

Erdoğan CANKUŞ
Türkiye’ye 4 milyon turist gelecek

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morrıs Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaptığı açıklamasında, "İngiltere'den bu yıl 4 milyon kişi tatil için Türkiye'ye gelecek. Gelecek yıl ise beklentimiz 5 milyonu geçmesidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morrıs Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman, Başkonsolos Neale Jones Fethiye Konsolosluk görevlileri Ahmet Dördüncü ve Birsen Yılmaz ile birlikte Grida Portta akşam yemeği yedi. Jill Morrıs Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da ziyaret etti. Fethiye ve çevresini de gezen Morrıs 2024 turizm sezonu hakkında görüşlerini de aktardı.

Fethiye'yi geçen yılda ziyaret ettiğini ifade eden ve İngiltere'den bu yıl 4 milyon kişinin tatil için Türkiye ye geleceğini belirten Morrıs bunların çok büyük kısmının Muğla'yı tercih ettiğini gelecek yıl bu rakamın 5 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.

Fethiye'nin turizminin yanısıra tarımsal üretimde de çok önemli bir merkez olduğunu çeşitli ülkelere ihracat yapıldığını vurgulayan Morrıs, "Yabancı yatırımcıların Fethiye'ye gelmeleri, bölgeye büyük değer katacak. İngiliz Hükümet ile Türk yetkililer arasında Ankara ve Londra'da yürütülen görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde aralarında Fethiye'nin de bulunduğu önemli tarımsal üretim merkezleri için İngiltere'ye ihracat kapıları açılacak" diye konuştu.

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Türkiye’ye 4 milyon turist gelecek
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