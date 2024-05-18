Dünya turizminin kalbi İzmir’de atacak... Turizm kongresi İzmir’i bereketlendirecek

Tarihi ve doğal güzelliklerine rağmen bugüne kadar turizmden hak ettiği payı bir türlü alamayan İzmir, ekim ayında önemli bir etkinliğe imza atacak. Dünya Turizm Kongresi 16-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. 500 turizm profesyoneli kongreye katılmak için ekim ayında Dünyanın çeşitli ülkelerinden İzmir'e gelecek.

İZMİR TURİZMDE HAK ETTİĞİ NOKTADA DEĞİL

İzmir'in turizmde hak ettiği noktada bulunmadığına değinen Destination İzmir Başkanı ve SKAL İZMİR yöneticisi Bülent Tercan, '16- 21 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek olan SKAL Dünya Turizm Kongresinin kente inanılmaz olanaklar sunacağını söyledi.

Hafta başında Dünya SKAL Başkanı Annette Cardenas İzmir'e geleceğini belirten Tercan: "Annette Cardenas kongrenin yapılacağı tüm mekanları inceleyecek. 16 Ekim'deki kongreye tüm dünyadan 500'e yakın turizm profesyoneli gelecek. Seyahat acentaları ve havayolu şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri, otelciler, turizmin çeşitli sektörlerinin aktörleri İzmir'de bir araya gelecek" diye konuştu.

BACASIZ FABRİKA…

Tüm dünyadan misafirlerin ağırlanacağı kongreyi takip eden yılda %31 yabancı turist artışı beklediklerini belirten Tercan: "İzmir'de turizm gelişirse, turizme bağlı 60 sektör canlanır. Ama turizm gelişirse sadece 60 sektör kalkınır demek de yanlış olur. Turizmin gelişmesi İzmir'i şaha kaldırır. Esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle, halkıyla kent refaha ulaşır. Bu bakımdan turizm hepimiz için ayrı önem taşıyor. Turizm bacasız fabrikadır. Yabancı turist sayısı artarsa Kemeraltı, Kordon işletmeleri başta olmak üzere kentin dört bir yanına hareketlilik gelecek, İzmir bereketlenecek" dedi.

İZMİR'İN PAYI GERİLEDİ…

İzmir'in turizm gelirlerindeki payının azaldığını da ifade eden Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "30 yıl önce ülke turizminde İzmir'in payı yüzde 10 iken, bugün bu oran yüzde 4 e düşmüştür. Türkiye turizmde rekorlar kırıyor, yeni rekorlara koşuyor fakat İzmir bu yarışta yok. Türkiye'nin bu yıl 60 milyar $ turizm geliri 60 milyon turist hedefi var. Ama İzmir bırakın vizyonu, önüne hedef koyamıyor."

İŞBİRLİĞİ YAPALIM..

"Burada yerel yönetimlerin eksikliğinin büyük rolü var." Diyen Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönüllü turizm örgütleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. SKAL Dünya Kongresi bu çabalarımızın bir ürünü. İzmir'in turizmde sıçrama yapabilmesi için tarihi bir fırsat. Gelin bu kongreyi el ele, gönül gönüle en güzel şekilde gerçekleştirelim. İşimiz zor değil. İzmir, deniz kum güneş, İncil'de anlatılan Yedi Kilise, Meryem Ana, UNESCO Dünya Mirası Efes ve Bergama, termal sular gibi zengin değerlere sahip. Tek ihtiyacımız etkin tanıtım. İzmir mutlaka yılda 5 milyon turist hedefini önüne koymak zorunda" diye konuştu.