Çal Mağarası’nda otopark sorunu çözülüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, Düzköy ilçesinde bulunan ve "Yeraltındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası'nın çevresine otopark yapılması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Otopark sorununun çözülmesi ile bölgede turizm hareketliliğinin artmasını hedefliyoruz" dedi.

BÖLGEYE KATKI SUNACAK

Başkan Genç, otopark sorununu çözerek bölgeye daha fazla hareketlilik kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Turizm, şehrimizin en dinamik sektörü ve bu konuda her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Dolayısıyla şehrimizin doğal güzelliklerini, tarihi yapısını korumak ve bunları geleceğe aktarmak en önemli görevlerimizden. Çal Mağarası şehrimizin ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri. Her yıl çok sayıda turist burayı ziyaret ediyor ve hayran kalıyorlar. Ancak burada bir otopark sorunumuz vardı. Bu sorunu çözmek ve bölgeye daha fazla hareketlilik kazandırmak istedik. Buraya gelen turistlerimizin ve vatandaşlarımızın araçlarını nereye park edeceklerini düşünmeden rahatlıkla gezinin keyfini çıkarmaları bizim için çok önemli. Otopark ile bu konfor alanını onlar için oluşturmuş olacağız. Her alanda olduğu gibi turizm alanında da sorun kalmaması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.