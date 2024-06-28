Tarihi ilçe turizme önem veriyor

Rize'nin tarihi ilçesi olan tarihte çeşitli isimleri milletvekili veya mebus çıkartan Hemşin ilçesi sahilden 19 kilometre içeride olması ve ilçenin başka bölgelere bağlantısının olmaması ile turizmde gelişmeyen ilçe son 20 yıldır yapılan yatırımlar ile turizmde yerini almaya çalışıyor.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar son 20 yıldır ilçeye çok sayıda eser kazandırıldığını belirterek, "İlçemiz ilimizin en eski ve tarihi ilçelerinden biri, ilçemiz sürekli göç verdi, ülkenin ve çeşitli ülkelere giden Hemşin halkı buralarda pastacılık ve fırıncılık konusunda çalışmalar yaptılar. Sürekli göç veren ilçemiz tarihte en önemli ilçe olmasına rağmen bugün ilimizin nüfus olarak en ufak ilçelerinden biri durumunda" dedi.

"İLÇEMİZ SON DURAK"

Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar tarihi bir ilçe olmalarına rağmen ilçenin başka bölgelerle bağlantısının olmaması ve sanayi kuruluşunun olmaması nedeniyle göçü önleyemediklerini ancak son 20 yılda yapılan yatırımlar ile ilçe halkından bazı dönüşler olduğunu belirterek, "İlçemiz içinden akan Hemşin Deresi ilçe merkezinde gölet yaparak botlarla gezi turu ve tarihi kökümüze dayanan yapılaşma ile ilçemizi yeniden inşa ettik, bunun yanında ilçemizde Hemşin Şelalesi ve tabiat parkı, Gito yaylamız ve Badara mezrası ile turizme yönelik merkezler belirledik" ifadelerini kullandı.

"İLÇEDE OTEL YOK"

İlçenin yeniden yapılanması ile birlikte bazı özel kişilerin Bungalov tipi yapılar yaparak turizmin hizmetine açtıklarını, ilçede otel bulunmadığını belirten Bekar, "İlçemizi Ayder yoluna bağlayacak 10,5 kilometrelik yol ağı çalışmamız sürüyor. 5 tünel ile Ç. Hemşin yoluna bağlanacağız, çiftli tünellerden ilk iki tünel olan 190 ve 290 metrelik tünel tamamlandı. Bunlarda beton çalışmaları sürüyor, şimdi ise yapılması planlanan diğer tünellerin ihalelerinin yapılmasını bekliyoruz. Tünellerin yapılması ile Ç. Hemşin ilçesine 48 kilometrelik yol 10,5 kilometreye düşecek" diye konuştu.