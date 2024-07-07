Doğa harikası Girlevik Şelalesinde hafta sonu yoğunluğu

Erzincan'da, havaların ısınmasıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, özellikle üniversite öğrencilerinin yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda yerli turistin uğrak noktası oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yaz aylarında da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Begüm Hatice Çalayer, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Burası boş zamanlarımda ve tatillerde mutlaka uğradığım bir yer. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ziyaretime gelen ailemi de mutlaka buraya getiriyor ve piknik yapıyoruz" dedi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekânı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden, çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.