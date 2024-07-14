Motosikletle özgürlüğün keyfini sürünkeyfini

Motosiklet özellikle özgürlüğe kanat açmak isteyenlerin vazgeçilmez tutkusu... Rüzgâra inat sürülen bu keyif dünyanın en iyi rotalarında daha da paha biçilmez bir hal alıyor. Dünya üzerinde birçok harika motosiklet rotası bulunuyor. Bu rotalar, heyecanlı sürüş deneyimi ve benzersiz manzaralar sunmasıyla beraber bulunduğu coğrafyayı ve kültürü tanımak için de en iyi yollardan biri. Sizler için hazırladığımız bu listeye bakmadan motosikletle dünya turuna çıkmayın... Hazırsanız başlayalım!Avustralya'nın Victoria eyaletinde yer alan Büyük Okyanus Yolu, dünyanın en güzel kıyı yollarından biri olarak kabul ediliyor. 243 kilometre uzunluğundaki bu yolculuk, Torquay'dan başlayıp Allansford'da sona eriyor. Yol üzerinde efsanevi kaya oluşumları, deniz fenerleri, kumsallar bulunuyor.Route 66, ABD'nin ortabatısı ile batı kıyısını birbirine bağlayan 3.939 kilometre uzunluğunda bir rota. Chicago ve Los Angeles'ı birbirine bağlayan yol, Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, New Mexico ve Arizona'dan geçerek muhteşem bir manzaranın içinden ilerliyor. Orijinal rota üzerinden devam ederek hâlâ o meşhur "Route 66" trafik levhalarına, motorcu komünlerine rastlayabilir ve tarihte bir yolculuk yaparak Büyük Buhran yıllarındaki fakir çiftçilerin yaşamları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.Ruta 40 Arjantin'deki en uzun yol ve dolayısıyla, Güney Amerika'daki en uzun yollardan da bir tanesi. Cabo Vírgenes'den (Santa Cruz) başlayan yol, Bolivya sınırındaki Quiaca'ya (Jujuy) kadar 5.301 kilometre boyunca uzanıyor. Güzergâh boyunca eşsiz bir manzara motorseverleri bekliyor.Yeni Zelanda'daki South Island Dağları boyunca uzanan rota tam 2.100 kilometre uzunluğunda. Christchurch'ten başlayan yol, Pasifik sahili boyunca ilerliyor ve Nelson'daki Cook Boğazı'na ulaşıyor. Bu noktadan sonra ise geriye, yumuşak bir asfaltın üzerinde neredeyse hiç trafik olmayan bir güzergâhta ilerlemek ve eşsiz manzaranın tadına varmak kalıyorGrenoble'dan başlayan ve Alpler'i aşarak Venedik'te son bulan bu güzergâh, Avrupa'nın en çok kullanılan seyahat rotalarından biri olarak biliniyor. Yaz aylarında biraz daha kalabalık olan 2.400 kilometre uzunluğundaki yol İsviçre ve Avusturya'dan da geçerek motosiklet sürücülerine muhteşem bir manzara sunuyor.Mae Hong Son, Tayland'ın kuzeyindeki keşfedilmemiş bölgelerden biri. Chiang Mai'den başlayan 600 kilometrelik bir rota boyunca seyahat ederken tropikal ormanlar ve sarp dağ yolları arasında Mae Hong Son kasabasındaki tapınakları, Pai kasabasındaki eşsiz atmosferi ve zengin tarihi ve kültürel mirası keşfedebilirsiniz.İspanya'da Almeria'daki 200 km uzunluğundaki yol ekstrem bir kültüre sahip. Cabo de Gata'nın sıcak, ıssız, volkanik yarlarından, Las Alpujarras'ın nazik tepelerine, temiz ve ince atmosferine doğru uzanan yol üzerinde eşsiz güzellikte bir de kanyon var. İyi, Kötü ve Çirkin filminin burada çekildiğine şaşırmamak gerek.Arnavutluk'ta motosiklete binerseniz, Indiana Jones gibi hissedebilirsiniz. Yılanlar, kalaşnikoflu gençlerin tehditleri, bu rotanın adrenalin yüzdesini artırıyor. Yol, ücra Osmanlı köyleri arasından uzanıyor.