Tatilin yükselen yıldızı Kültür turizmi

Tatil anlayışı son yıllarda artık farklılaşmaya başladı. Eskiden tatil denildiğinde akla denizkum- güneş üçlüsü gelirken son yılların yükselen trendi kültür turları olmaya başladı. Bu eğilimi Expedia Group, Priceline Group ve China Travel tarafından hazırlanan Kültür Turizmi Talep ve Trendler 2024-2031 Raporu da verilerle ortaya koydu. Rapora göre, kültür turizminin dünyada bu yıl 6.9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Pazar hacmi her yıl ortalama yüzde 14.3 büyüyen kültür turizminin 2031 yılında 17.2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.UNESCO "Dünya Mirası Listesi"nde yer alan pek çok yapı ve yöre barındıran Türkiye, kültür turizminin popüler destinasyonlarını barındırıyor. Yükselen trendin farkında olan tur şirketleri de hem yerli hem de yabancı turiste kültür turizmine yönelik çok özel paketler hazırlıyor. Yaz döneminin en gözde kültür turları arasında ilk sırayı ise Likya turu alıyor. Tarih, doğa ve denizi birleştiren bu turda, Akdeniz'in sonsuz maviliğine şahitlik ederken, Likya Uygarlığı'nın gizemlerini keşfetmek, ve eşsiz manzaralar eşliğinde yürümek özellikle gençlerin en gözde destinasyonlarından biri halini aldı. Dünyanın en iyi 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu, Fethiye Ölüdeniz yakınlarında başlıyor ve Antalya'ya 20 km mesafedeki Geyikbayırı civarında bitiyor.Kültür turlarının bir diğer gözde rotası Kapadokya... Perslerin Güzel Atlar Diyarı olarak tanımladığı ve 'Katpatukya' diye adlandırdığı bu güzel bölge, 60 milyon yıllık bir jeolojik oluşumun günümüze hediyesi... Ürgüp, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Zelve, Avanos, Synasos ve Ihlara Vadisi Kapadokya gezisinde mutlaka görülmesi gereken yerler. Peribacaları, mağara kiliseleri, yeraltı şehirleri ile nefes kesici manzaralarının yanı sıra Kapadokya bağlarıyla da ünlü. Çömlekçilik, halıcılık gibi yerel el ürünleri doğanın bölgeye diğer armağanları... Güzel atlar diyarı Kapadokya'yı balonla kuş bakışı keşfetmek ise benzersiz bir deneyim.Yemyeşil bir doğa, gürül gürül akan nehirler, küçük küçük şelaleler, eşsiz bir manzara ve bol oksijen... Evet Karadeniz'den bahsediyoruz... İnsana dünyadaki cenneti yaşatan bu eşsiz bölge de kültür turlarının en gözde noktalarından biri... Doğusu ayrı batısı ayrı güzel olan Karadeniz'de oksijen başınızı döndürürken, Trabzon'daki Sümela Manastırı, Küçükayvasıl (St. Anna) Kilisesi, Kızlar Manastırı ve Santa Maria Kilisesi her yıl milyonlarca ziyaretçi ağrılıyor. Yine doğal güzelliği ile nam salan Uzungöl, bölgeye gidenlerin en uğrak durakları arasında yer alıyor.