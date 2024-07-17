Başkan Akdenizli: Saklıkent Uluslararası ‘Tatil Merkezi’ olacak

Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli kanyonları arasında gösterilen Saklıkent Kanyonu bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri olma özelliğini gösteriyor. Fethiye ve Antalya'ya gelen turistler Muğla- Antalya sınırındaki Saklıkent Kanyonu'nu görmeden geri dönmüyor. Fethiye'den jeep safarilerin uğrak noktası olan Saklıkent Kanyonu her gün 4-5 bin yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, "Saklıkent Milli Parklara bağlı. Şu an Belediye olarak biz işletiyoruz. Burada 4 tane su kaynağımız var. Saklıkent, özellikle yaz aylarında bu bölgeye tatile gelen misafirlerin uğrak yeri. Yazın sıcak günlerinde Saklıkent Kanyonu serin havası ve buz gibi suyu ile cazibe merkezi haline geliyor. Saklıkent Kanyonu, Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayırıyor. Kanyonun tespit edilen uzunluğu 18 kilometre. Ama vatandaşlarımız Kanyonun 2 kilometresini kullanabiliyor. Kış aylarında burası kapalı oluyor ama yazın baretlerini takıp, yürüyüş ayakkabılarını giyerek 2 kilometre ileriye gidebiliyorlar. Kayalıkların yüksekliği ise 480 metre" diye konuştu.

Akdenizli; "Saklıkent'e Cam teras Yapılacak"

Saklıkent Kanyonuna yapılması planlanan Cam Teras ve Teleferik Projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, "Saklıkent Kanyonu'na yapmak istediğimiz bir cam teras projemiz var. Konuyu bakanlığımıza ilettik. Saklıkent'e gelen ziyaretçilerimiz yukarıdan kanyonu görme şansı elde edecekler. İnşallah en kısa sürede projemizi hayata geçireceğiz. Seydikemer, henüz 10 yıllık bir ilçe. Daha önce Fethiye'ye bağlıydı. O yüzden Saklıkent-Fethiye deniliyor ama aslında Saklıkent-Seydikemer. Ayrıca Seydikemer Muğla'nın 13 ilçesinden yüz ölçümü en büyük ilçedir. Biz belediye olarak Saklıkent'i uluslararası tatil merkezi yani cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Ayrıca, Tlos- Letoon gibi tarihi kültürel zenginliklerimiz bulunuyor. Karadere'den Patara'ya uzanan harika bir plajımız da var. Bu bölgeyi turizm alanı haline getirmek tek dileğimiz." dedi.