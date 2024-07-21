Kore’de sonbahar daha da keyifli

Yılın hangi ayında, hangi mevsiminde ziyaret ederseniz edin, olağanüstü doğasına hayran kalacağınız Güney Kore'nin en çok rağbet gören mevsimlerinden biri elbette sonbahar. Dünyanın dört bir yanından meraklı ve seyahat aşkıyla dolu doğaseverler, Kore'yi keşfetmek üzere şimdiden rezervasyonları doldurmaya başladı...Kore'nin popüler değeri olan Kore Dalgası'nın etkisi ile K-Pop Müziği, K-Movies ile K-Drama film ve dizileri, K-Beauty kapsamındaki kozmetik-güzellik ürünleri kısaca K-Culture olarak ifade edilen güçlü ve ilgi çekici Kore kültürünü keşfetmek üzere, seyahat severler dünyanın dört bir yanından ülkeyi gezmeye geliyor. Tüm bu güçlü unsurların yanı sıra sosyal medyada da son derece popüler olan Kore'nin gerek ilkbahardaki Kiraz çiçekleri gerekse sonbahar mevsiminde sarı-kırmızı ve kızıl yapraklardan oluşan eşsiz doğası da Kore'yi gezmeye gelenler için en önemli faktörlerden biri.Sonbaharda en çok ziyaret talebi ise ekim ayında, sonbahar akçaağacının en yoğun sezonunda gerçekleşiyor. Öyle ki, ekim ayında yer bulabilmek için aylar öncesinden uçuşlarda yer ayırtmak gerekiyor. Bu dönemde, milli parklar bölgesine yakın konaklama tesislerinde ve şehir otellerinde yer bulmak da bir hayli zorlaşıyor.Hedef, Kore'yi Sonbahar yaprakları altında gezmekse, eli çabuk tutmakta fayda var. Kore'nin olağanüstü doğasını keşfetmek, sosyal medyada iz bırakacak görsellikte fotoğrafları çekebilmek için; şimdiden uçuş, otel veya tur rezervasyonlarını yaptırmak en doğrusu. Kore Turizm Organizasyonu, dünyanın değişik coğrafyalarından gelen seyahat severler tarafından sonbaharda en çok ziyaret edilen ve en beğenilen Kore destinasyonlarını açıkladı.Seul yakınlarında farklı aktiviteler yapmak için, keyifli bir doğa seçeneği de Gwangju, Gyeonggi-do'da bulunan Hwadam Botanik Bahçesir. Kolay bir ulaşımla, Seul'den sadece 1.5 saat içinde bu ekolojik botanik bahçesini ziyaret edebilirsiniz. Botanik Bahçesi geziniz sırasında ormanı andıran bir atmosferde 400'ün üzerinde bitki türü arasında yürümenin keyfine doyum olmaz. Sonbahar görselliğiyle üst segment bir doğa cenneti haline dönüşen Botanik Parkı'nda Monoray trenine binerek, parkın üst kısımlarına ulaşıp, panoramik olarak nefes kesen sonbahar manzarasının tadı çıkarılabilir. Yapılacak bu keyifli yürüyüşte yoldaşınız, kirpi ve sincaplar olacak.Asan'daki Gokgyocheon Çayı'nı takip eedince, sapsarı renklerin hakim olduğu her iki tarafında da yüzlerce ginkgo ağacının sıralandığı 2 kilometrelik bir yol ziyaretçileri karşılıyor. Bu ginkgo ağaçları yaz mevsiminde ziyaretçilerine gölge sağlamak için bir tünel oluştururken, sonbahar mevsiminde ise altın sarısına dönüş yapıyor. Asan'daki bu Gingko Ağaçları Yolu, yaprakların dökülmeye başladığı sonbahar mevsiminde dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz güzellikte bir manzara ile ziyaretçilerine merhaba diyor. Ağaçların arasında yürüyüş esnasında, ziyaretçiler parlak sarı bir halı üzerinde yürüyorlarmış hissine kapılacak.Wondae-ri Birch Forest, Inje'deki en iyi sonbahar yapraklarının gözlemlendiği destinasyonlarından biri. Orman, düzenli bir şekilde dikilmiş yaklaşık 70 bin huş ağacından ve rengarenk sonbahar yapraklarından oluşan manzarasıyla tanınıyor. Sabahın erken saatlerinde Gizli Bahçe'ye uğramanız ve manzaranın keyfini çıkarmanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Güneş doğup sis kaybolduğunda ise Huş Ağacı Ormanı'na gitmek en iyi seçenek...Jeju Adası, pembe renkli muhly çimlerinin anavatanı olarak biliniyor. Bu doğa harikasına Kore'nin Gyeongju gibi coğrafyalarında da rastlanırken, Jeju dendiğinde ilk akla gelen sonbaharın pembe çimleri oluyor. Jeju'nun Hallasan Dağı'nın eteklerinde yer alan Hueree Tabiat Parkı, sonbaharda pembe renkli çimlerin görselliğini kutlamak için 15 Eylül-15 Ekim aralığında Hueree Pembe Muhly Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Arka planda yer alan pembe muhly battaniyesi, sosyal medyada paylaşabilecek etkileyici ve iz bırakan fotoğraflar yaratıyor. Jeju adasında bu güzel pembe muhly görselliğine hayran kalanlar, Udo Garden ve Saebyeoloreum Parazitik Tepeler'i ziyaret edebilir, böylece pembe muhly çimleriyle eşsiz bir görsel deneyim yaşanırken Jeju'nun karakteristik parazitik tepeleri de yakından gözlemlemleyebilir.Seokchonhosu Gölü, Kore'nin popüler tema parkı olan Lotte World'ün hemen yanı başında yer alıyor. Bu metropoldeki en ideal nefes alma ve doğayla buluşma noktalarından biri. Seul'deki sonbahar yapraklarını en güzel gözlemleyebileceğiniz cazibe merkezlerinin de başında geliyor. Farklı sonbahar renk harmonisine tanıklık edebileceğiniz ağaçlarla dolu bir gezinti yolu ile donatılmış. Göl çevresinde sonbahar görselliği içinde keyifli bir gezinti yaparken, Kore'nin en yüksek gökdeleni olan Lotte World Tower da gezintiye eşlik eden görsellik sunacak.Haneul Park, Hangang Nehri kıyısında doğanın tadını çıkarmak için Seul yakınlarında ideal bir doğa cenneti. Hangang Nehri kıyısındaki doğal ekosistemi canlandırma amaçlı olarak bir doğa parkına dönüştürülmüş. Park, her mevsim güzel manzaralar sergiliyor olsa da özellikle sonbaharda, geniş alana yayılan ve sıra dışı renklerden oluşan otluk alanlarıyla ünlenmiş Haneul Park, yalnızca Seul şehir merkezinin panoramasını görmek ve Hangang Nehri'ne tepeden bakmak için değil, aynı zamanda gece gezmeleri için de son derece keyifli bir doğa parkı...Kore'de doğa seyahatine çeşitlilik kazandıracak bir diğer değerli destinasyon da Gyeongju... Kore'nin güzel doğasını yakından görebileceğiniz aynı zamanda Budist tapınağı ve kültürel eserlerini de gezebileceğiniz önemli bir lokasyon. Bulguksa Tapınağı, Tongilieon Tepesi ve Daerungwon görülecek yerler arasında... Ayrıca Jeju Adası'ndaki pembe Muhly çimlerini ana karada keşfetmek isteyenler, Gyeongju'daki Bomun Turist kompleksi ve Cheomseongdae Gözlemevi mutlaka ziyaret etmeli...