Bozburun Yarımadası’nda Tarihi Yazıt Keşfi

Kaletepe sırtlarındaki titiz araştırmalarla ortaya çıkan yazıtta, Anadolu'nun farklı kentlerinden gelen sekiz kişinin belirsiz bir amaca yönelik finansal katkıları kaydedildi. Antik dönemde "Karya Khersonesosu" veya "Rodos Peraiası" olarak bilinen Bozburun Yarımadası, bu yazıtın yanı sıra bölgenin politik ve sosyoekonomik koşulları hakkında önemli bilgiler sunan nadir buluntularla dolu.

Dr. Demirciler ve araştırma ekibi, 2021 yılından bu yana yürüttükleri arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında bölgenin arkeolojik envanterini oluşturarak, yerleşim modellerini, antik tarım teraslarını ve hidrolojik potansiyeli titizlikle inceleme çalışmalarını sürüyor. Ayrıca, yeni antik yerleşim alanlarının izini sürerek bunları belgeleme çalışmalarını devam ediyorlar.

Yapılan araştırmalar, Bozburun Yarımadası'nın tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Bölgenin, en az 2 bin 300 yıl önce köylerin bir araya gelerek şehir ölçeğinde örgütlenmesinden oluşan bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, Bozburun'un tarihî ve kültürel zenginliğine ışık tutarak arkeoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.