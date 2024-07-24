Eski Van Şehri’nde kazı çalışmaları devam ediyor

"ŞANLI GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS"

Gelecek nesillere, tarihte bütün yaşananların izlerini yansıtmak amacıyla yeniden Eski Van Şehri'ni inşa ettiklerini ifade eden Türkmenoğlu " Yakılmış, yıkılmış ve inşa edilmemiş tek şehir Van şehri. Bu şehirde tarihi bin yıllık geçmişin varlığının izini görüyoruz. Burası Müslüman şehri. Dikkat ederseniz yapıların hepsinde Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi var. Hepsi İslamiyet ile ilişkili. Bunun içinde tabii ki kiliselerde var. Ruhban Okulları var. Burada biz özellikle iki tane cami inşa ettik. Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi Camisi. Bu iki Camii Osmanlı eseri olduğu için ayağa kaldırdık. İmzamız " Şanlı Geçmişten Geleceğe Miras" çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim " dedi.