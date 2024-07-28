Kesintisiz iletişim çok havalı

İnternet artık hayatımızın her alanında... Evde, işte, okulda hemen her yerde internetsiz bir hayat artık düşünülemiyor. Toplum olarak artık 7'den 70'e hemen hepimiz online yaşıyoruz... İnternetin en keyifli kullanım alanlarından biri de yolculuklar... Kara yoluyla yapılan uzun seyahatlerde müzik dinleyip sosyal medya hikayelerini paylaşmak artık bir rutin halini aldı. Havayolu seyahatlerinde de internet artık son dönemin favorisi olmaya başladı.Eskide e-postalar, dijital bildirimler ve sosyal medyadan uzak kalındığı için "Dijital detoks" olarak görülen havayolu seyahatleri, bu özelliğini kaybetmeye başladı. Son dönemde hızla yaygınlaşan uçaklarda wifi hizmeti, artık havayolu seyahatlerini de farklı bir boyuta taşıyor. Yerden binlerce fit yükseklikte olsa da aşağıyla bağını koparmayan insanoğlu, kim bilir belki de kendini böyle daha güvene hissediyor.Peki uçak seyahatinde internet kullanımı ne gibi faydalar sağlıyor? Uçakta internet erişimi kişilerin sevdikleriyle iletişimde kalması için son derece güçlü bir bağ kuruyor. Uçak moduna geçmek veya tamamen bağlantıyı kesmek, acil durumlarda iletişimi engellerken uçak içi internet, bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Yine internet erişimi iş seyahatlerini daha verimli ve üretken bir hale getiriyor. Çünkü yoğun tempoda çalışanlar için uçuş süresi genellikle kayıp zaman olarak görülüyor. Ancak, uçak içi Wi-Fi ile bu süreyi verimli bir şekilde kullanabiliyor. E-postaları kontrol etmek, dosya indirmek veya toplantılara katılmak gibi işlemleri uçuş sırasında gerçekleştirirken, iş seyahatlerinden maksimum verimlilik elde ediyor.Özellikle uzun uçuşlarda arkadaşınız yoksa ve uçakta uyuyamayanlardansanız seyahatler sıkıcı olabiliyor. Evet uçak içi eğlenceler filmler var ancak bir süre sonra onlar da sıkabiliyor. Bu gibi durumlarda internet erişimi yolcuya daha farklı bir kapı açıyor. Ayrıca uçuş sırasında internet erişimi, varış noktasındaki konaklama, ulaşım ve etkinliklerle ilgili son dakika değişikliklerin planlanmasına da kolaylık sağlıyor. Hava durumu tahminleri, trafik durumu ve diğer seyahat bilgilerine erişim, seyahat planınızı güncel tutuyor.Uçakta internete nasıl bağlanılır?İnternet kullanım imkânı olan uçaklarda WI-FI logosu bulunuyor. İnternete bağlanmak için tek yapmamız gereken uçağın havalanmasını beklemeniz... Daha sonra ilk iş ağa bağlanmak olmalı... Ardından internet tarayıcısı yardımı ile bir sayfa açın. Karşınıza THY'nin sitesi gelecek. Sağ taraftaki üst menüde bulunan internet bölümüne girdiğinizde ise bazı güvenlik kontrollerini yapmanız gerekecek. Güvenlik kodunu girildikten sonra, online oluyorsunuz ve bunu belirten bir sayfa açılıyor. Bu hizmetin T Mobil uygulaması ile verildiği bilgisini alıyoruz. Sonrasında da internete bağlanıp havada internetin keyfini çıkarıyorsunuz.Türk Hava Yolları (THY), bu yılsonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu yılsonundan başlanması ve iki yılda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor. Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek. Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor. Bu kapsamda projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.