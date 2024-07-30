Saklıkent Kanyonu’na ziyaretçi akını

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı tatilcinin akınına uğrayan Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, bu yılda sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası oluyor. Yemyeşil bitki örtüsü, 18 kilometre uzunluğu, yükseklikleri 200 ila 600 metre arasında değişen dik yamaçlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir yolculuğa çıkaran Saklıkent Kanyonu, buz gibi akan suyun içinde halatlar yardımıyla zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren ziyaretçileri, büyüleyici manzaralarla karşılaşıyor.

GELEN BİR DAHA GELMEK İSTİYOR

Kavurucu sıcaklarında etkisi ile yoğun ilgi gören Kanyona giren yerli ve yabancı tatilciler, "Bu eşsiz manzara ve doğayı herkes mutlaka görmeli" ifadelerinde bulundular. Bölgeye gelen tatilcilerin kesinlikle Saklıkent Kanyonunu görmek istediklerini belirten tur rehberi Hüseyin Pınar, "Saklıkent Kanyonu ve civar tarihi merkezlere yerli ve yabancı turistlere tur düzenliyoruz. Misafirlerimizin tur esnasında en çok beğendiği nokta ise Saklıkent Kanyonu oluyor. Kanyonun tarihi güzelliğini, buz gibi suları karşısında herkes mest oluyor. Memleketlerine veya ülkelerine gittikleri zamanda Saklıkent Kanyonunu arkadaşlarına önereceklerini belirtiyorlar" ifadelerinde bulundular.

Saklıkent Kanyonuna Tunus'lu tatilcileri getirdiğini ifade eden turist rehberi İbrahim Cankat Gürsoy, "Saklıkent Kanyonu gibi doğa harikası, güzel coğrafyayı tatilcilerimiz çok beğeniyorlar. Buraya hayran kaldıklarını ifade ediyorlar. Tatil için gittikleri yerlerde Saklıkent Kanyonu gibi bir yerle hiç karşılaşmadıklarını belirtiyorlar" şeklinde konuştu.

"HERKESE BURAYI TAVSİYE EDECEĞİM"

Saklıkent Kanyonuna hayran kaldığını ve tatil için İstanbul'dan geldiğini belirten Gülgün Gör isimli tatilci, "Hava sıcaklıklarının çok yüksek olması neticesinde Saklıkent Kanyonundaki buz gibi su bize çok iyi geldi. Bölgeye gelen tatilciler muhakkak buraya gelerek görmesi gerekli. Ben şahsen İstanbul'a döndüğümde çevremdeki herkese burayı tavsiye edeceğim" dedi.

Tatile Burdur'dan gelen Sercan Kurban ise, "Saklıkent Kanyonuna 10 yıl öncede gelmiştim. O dönemde bu kadar bakımlı değil ve hizmeti de iyi değildi. Şimdi her şey çok güzel. Yönetimi de galiba Seydikemer Belediyesinde imiş. Bu anlamda buraya gösterdiği ilgi ve hizmetten yana başkanı ve ekibini kutluyorum" diye konuştu.

"SEYDİKEMER BELEDİYESİ OLARAK YAŞANAN YOĞUNLUĞA KARŞI EKİPLERİMİZ HAZIR"

Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi konumunda olan Saklıkent Kanyonu'na ziyaretçi akınının devam ettiğini kaydeden Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli; "Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Muhteşem doğası, buz gibi akan serin suları ile ünlü Kanyonu ziyaret edenler, unutulmaz bir gün geçiriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, kanyona olan ilgi daha da artıyor. Seydikemer Belediyesi olarak yaşanan yoğunluğa karşı belediye ekiplerimiz hazır bulunuyor. Ziyaretçilerimizin Saklıkent'te huzur içinde bir gün geçirebilmeleri için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Saklıkent Kanyonu'nun müthiş bir doğal güzelliği var. Bölgeye gelenler de buranın doğal güzelliğinden büyük keyif alıyor." ifadelerini kullandı.