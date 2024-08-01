Anavarza Antik Kenti’nde kazı sezonu başladı

Vali Köşger'in yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolü katıldığı etkinlikte, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Anavarza'da önemli bulguların gün yüzüne çıkmaya başladığını kaydeden Vali Köşger, "Bu topraklar insanların medeniyet merkezi olmuş bereketli topraklardır. Anavarza Kenti de tarihin birçok döneminde yaşamın devam ettiği bir bölge. Bu bölge birçok sürece tanıklık etmiş. Birçok dönemin izlerini bu topraklarda görüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar insanlık tarihine ışık tutacak" dedi.

