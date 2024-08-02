Antalya Kaleiçi Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilecek

TÜRKİYE OLARAK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Ülkemizin 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Türkiye turizm'inin amiral gemisi Antalya'dır. 60 milyon turistin yaklaşık 3'te 1'ine Antalya ev sahipliği yapacak. Bu çok önemli bir rakam ve bu hedefi gerçekleştirmek için Antalya olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Turizm çok dinamik bir süreç. FTI hadisesi ve dönemsel dalgalanmalar gibi bazı olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Antalya Havalanında yaşanan rötar sorunları dahil olmak üzere turizm'in tüm unsurlarını detaylıca görüştük. Turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya'nın hak ettiği payı alabilmesi için mücadele ediyoruz. Hedefimize ulaşmak için tüm engelleri birer birer aşacağız." dedi.

