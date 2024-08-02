Antalya Kaleiçi Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilecek

Vali Şahin, Kaleiçi bölgesinin Antalya'nın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Kaleiçi'nin, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız." dedi.
Vali Şahin kentin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna inşa edilen tarihi Hadrian Kapısı temizlik, bakım ve önleme çalışmaları ile yenileniyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında iklim hareketlerine, çevre kirliliğine ve biyolojik etkenlere bağlı kirlenme ve bozulmalara karşı anıt eserde başlatılan bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
ÜÇ AŞAMALI PLAN
Yapılan çalışmaları inceledikten sonra basın mensupları ile bir araya gelen Vali Şahin, Hadrian Kapısı'nda uzun süredir bakım ve yenileme çalışmasının yapılmadığını ifade ederek, "Aradan geçen yıllarda ciddi bir kirlenme, lekelenme ve bitki çoğalması oluşmuş. 2000 yıllık tarihi eserimizi korumak için çok hassas çalışıyoruz. Antalya Valiliği olarak bu ikonik kapımızı koruyacak 3 aşamalı bir çalışma planı hazırladık. Şu an birinci aşama üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta, kapıyı kaplayan bitkiler temizlendi. Bitki önleyici özel losyonlarla taş yüzeylerin korunması ve basınçlı suyla yıkama işlemleriyle kapının temizliği tamamlandıktan sonra, saf suyla hassas bir temizlik yapılacak. Son aşamada ise taş yüzeylere özel bir kaplama malzemesi sürülecek." dedi.
KALEİÇİ UNESCO YOLUNDA
Vali Şahin, Kaleiçi bölgesinin Antalya'nın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Kaleiçi'nin, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE OLARAK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ
Ülkemizin 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Türkiye turizm'inin amiral gemisi Antalya'dır. 60 milyon turistin yaklaşık 3'te 1'ine Antalya ev sahipliği yapacak. Bu çok önemli bir rakam ve bu hedefi gerçekleştirmek için Antalya olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Turizm çok dinamik bir süreç. FTI hadisesi ve dönemsel dalgalanmalar gibi bazı olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Antalya Havalanında yaşanan rötar sorunları dahil olmak üzere turizm'in tüm unsurlarını detaylıca görüştük. Turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya'nın hak ettiği payı alabilmesi için mücadele ediyoruz. Hedefimize ulaşmak için tüm engelleri birer birer aşacağız." dedi.