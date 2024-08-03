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Giriş Tarihi: 3.8.2024 10:47

Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini bildirdi.

İHA
Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait ’Skylla Grubu’ heykelleri keşfedildi

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" ifadeleri yer aldı.

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Bakan Ersoy duyurdu: Hellenistik Döneme ait 'Skylla Grubu' heykelleri keşfedildi
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