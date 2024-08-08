Kapadokya semalarında 40 adet figürlü balon renkli görüntülere sahne oldu

8-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Balon Festivali'ne 18 ülkeden 40 balon katılıyor. Göreme beldesindeki festival alanında, sabahın erken saatlerinde farklı figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Değişik renk ve figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya'nın eşsiz manzarasında peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, yerli ve yabancı turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izlediler.

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı figürlerdeki 60 balon gökyüzünü renkli görüntülere sahne oldu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada, "Kapadokya'da 3 Ağustos tarihinde başlayan kültür yolu festivalinde sanat ve kültür dolu günler yaşıyoruz. Bugün de 17 farklı ülkeden yaklaşık 35 farklı balonları ağırlıyoruz. Bu gün balon festivali düzenliyoruz. Kapadokya'da balonların ayrı bir yeri var. Bugün de yabancı misafirlerimiz uçuş gerçekleştirecek. Balona binenler için havadan izlenecek çok güzellikler var. Bunun yanında da uçan balonları izlemek de ayrı bir güzel" şeklinde konuştu.

Balon firması sahibi Halis Aydoğan ise yaptığı konuşmasında "Bu yıl daha heyecanlıyız. Bu gün yurt dışından gelen 35 figürlü balonlarınız var. Ülkemizde üretilen yerli figürlü balonlar ile birlikte 40 balon havalanacak. Her yıl festivalimiz emin adınlar ile daha da büyümekte" ifadelerine yer verdi.