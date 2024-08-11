İstanbul’da serinleten rotalar

Yaz geldi ancak mesai yoğun. Tatile gidemeyip, bu sıcak günleri İstanbul'da geçirenler için hafta sonu için denize yakın tatil destinasyonlarını derledik. Yazın sıcak günleri devam ederken, Büyükada, Şile-Ağva, Yalova-Çınarcık ve Kırklareli-İğneada kısa süreli tatillerin öncelikli alternatifleri arasında yer alıyor.Prens adalarının en büyüğü olan Büyükada, şehir içi ulaşım imkânıyla sıcak yaz günlerinin en yoğun ziyaretçi alan lokasyonlardan biri. Doğası, tarihi noktaları, özgün mimari dokusuyla İstanbul'un içinde tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Büyükada'da deniz ve güneşle buluşabilirsiniz. Yine İstanbul'un diğer güzide adası Burgazada, hem kolay ulaşımı hem şirin restoranları hem de denize girme imkânıyla İstanbul'da yaşayanlar için çok güzel bir hafta sonu destinasyonu...İstanbul'un kıyı ilçelerinden Şile'nin incisi Ağva, şehrin içinde doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ağva, yemyeşil bitki örtüsü ve beldenin dokusuna işleyen sakin nehirleriyle, bu sıcak günlerde İstanbul'un temposundan bir nebze uzaklaşmak isteyenler için ideal bir tatil alternatifi oluyor. Karadeniz kıyılarında 3 kilometre kumsalı olan Ağva, doğal plajları ve doğa harikası yeşili ile etrafında yer alan bakir koyları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Hafta sonunuzu burada geçirip, İstanbul'un yoğunluğu ve telaşından sonra derin bir nefes alabilirsiniz.İstanbul'a en yakın sayfiye yerlerinden biri olan Çınarcık, Marmara Denizi'ne olan kıyısıyla şehirlilerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri. Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan ilçe, aynı zamanda mavi bayraklı harika plajlara da sahip. Tertemiz havası ve yemyeşil doğası ile Yalova'nın en popüler ilçeleri arasında yer alan Çınarcık'ta Erikli Yaylası, Delmece Yaylası, Dipsiz Göl, Karlık Yaylası, Çaldere Şelalesi, Kent Ormanı, Tarihi Kilise ve Çınarcık Merkez Camisi'ni de gitmişken muhakkak görmelisiniz. Deniz yoluyla kolaylıkla ulaşılabilen Çınarcık, trekking alanları ile doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.Trakya'nın saklı cenneti İğneada, İstanbul'a yakın, doğası, tarihi, yemekleri ve farklı aktivitelere imkân sağlaması ile hafta sonu gezileri için harika bir tatil destinasyonu. Karadeniz kıyısında, Bulgaristan sınırına çok yakın mesafede bulunan şehir, longoz ormanlarının arasında bulunuyor. Büyüleyici Longoz ormanlarıyla doğanın en güzel manzaralarını sunan İğneada, Karadeniz'de denize girilebilen en uzun ve büyük sahil şeritlerinden birine sahip. Bitki örtüsü, ekolojik zenginlikleri ile şehrin yanı başında doğayla iç içe bir tatil arayanlar için uğrak nokta oluyor. Yazın en sıcak günlerinde, yakın lokasyonlar tercih ederek şehir hayatına kısa bir mola vermek isteyenler için İğneada muhteşem bir destinasyon.