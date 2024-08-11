Karavanla özgürlüğe yolculuk

Dünyayı sarsan Kovid-19 tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Pandemi döneminde hayatımıza giren en güzel tatil türlerinden biri de karavan oldu. Bu dönemde satışları patlayan karavanlar için birçok tatil noktasında karavan parklar hayata geçirildi. Özgürlük ve doğanın tadını çıkarmak isteyen gezginler için mükemmel bir seçenek halini alan karavanla tatile çıkacaklar için en özel rotaları derledik...Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova'nın en güzel ve en gözde sahiline sahip olan Boncuk Koyu, görenleri kendine hayran bırakacak kadar muhteşem bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. O kadar temiz bir sahili vardır ki su altı görüş mesafesi bazı zamanlarda 15 ila 20 metreye kadar iniyor. Adını, denizindeki minik çakıllardan alan ve mutlaka görülmesi gereken alanlardan olan Boncuk Koyu'na karavanla ulaşım oldukça kolay. Bu alana Marmaris'e geldikten sonra Koya Çamlı Köyü yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.Aydın Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası, içinde barındırdığı endemik türler ve biyo çeşitlilikle görülmesi gereken yerlerden biri. Hem karavan sahipleri hem de kamp yapmak isteyenler için maksimumda konfor sağlayacak hizmetler milli parkta sunuluyor. Tertemiz denizi olan Dilek Yarımadası'nda farklı koylar bulunuyor hepsi de ışıl ışıl, balıkları izleyebileceğiniz kadar berrak sulara sahip.Dünyanın en büyük oksijen depolarından biri olan Kazdağları'nın eteklerinde kamp yapma fikri sizin de başınızı döndürdü değil mi? Bu fikir tam size göreyse Assos mutlaka rotanızda olmalı... Oksijenden sarhoş olmuş vaziyette Assos'un berrak sularında yüzebilir, ağaçların serinliğinde dinlenebilirsiniz. Uygun fiyatlı karavan alanlarının bulunduğu bölgede akşamları yakacağınız mangal keyfinin tarifi sizde saklı.İzmir Alaçatı'da bulunan ve popüler karavan kamp alanları arasında yerini alan Delikli Koy, her sene birçok kişinin ziyaret ettiği alanlardan biri halini aldı. Deniz ve kıyının buluştuğu noktada ortası delik olan doğa harikası bir kayanın bulunduğu için buraya Delikli Koy adı verilmiş. Sıcak denizi ve göz alıcı manzarasıyla burada eşi benzeri olmayan bir karavanla kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.Fethiye, muhteşem lagünleri, tarihi kalıntıları ve güzel plajlarıyla ünlü. Karavanınızı Fethiye'nin çevresindeki kamp alanlarına park ederek, Kelebekler Vadisi'ni ziyaret edebilir, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzerek ve Babadağ'dan paraşütle atlayarak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.