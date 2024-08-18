Ayder Yaylası’na çıkmanın tam zamanı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre kadar güneydoğusunda kalan Ayder Yaylası, 1350 rakıma sahip doğasıyla ünlü... Kaçkar dağlarının yanı başında bulunan yayla, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Doğası, kaplıcası, balı ve festivalleri ile kendinden sıkça söz ettiren Ayder Yaylası, lezzetleriyle de öne çıkıyor. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan Ayder'de, Rize'nin meşhur yemeklerini bulacaksınız. Ancak kendine özgü yayla mutfağı da var elbette. Ayder'in meşhur balları ve muhlamalarını hiçbir yerde bulamayacağınızı garanti edebilirim. Yeşilin her tonunu barındıran yaylada kaliteli restoranlar ve yerli halkın misafirperver sofraları bulunuyor. Ayder'de taze mısır ekmekleri, turşu kavurmalar, karalahana sarmaları, kavurmalar, yağ ve ballar yayla manzarası eşliğinde deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca carmi, kurç ve minci gibi peynirlerin tadına bakabilir, laz böreği gibi eşsiz tatlılarla tanışabilirsiniz.
KARA LAHANANIN 18 ÇEŞİDİ
Ayder'de yemek yenilecek yerler, yaylaya çıkarken sağlı sollu sıralanmış halde. Aynı zamanda yaylada da restoran seçenekleri de bulunuyor. Karadeniz yemeklerini tatmak isteyenler için Ayder restoranları bulunmaz bir nimet. Ayder'de de Rize merkezindeki gibi karalahana yemekleri sıkça yapılır. Karalahanadan açık sarma, çohala, guli çorbası, helle çorbası, husli çorbası, lahana dolması, lahana ezmesi, lahana haşlaması, lahana rağtikosu, lahana sarması, lahana yemeği, princili lahana, sarma, vurma lahana gibi toplam 18 türlü yemek hazırlanır. Ayrıca hamsi yemekleri de yaylada karşınıza çıkacaktır. Karadeniz turları ile Ayder restoranlarına geldiğinizde ise kahvaltıda sizi mısır unu, tereyağ, koloti peyniriyle yapılan muhlama karşılayacaktır. Yanında ise sıcacık bir Rize çayı... Karadeniz kültürünün en canlı şekilde yaşandığı yerlerden olan Ayder'de festivaller ve akşam eğlenceleri ile meşhur yemeklerin tadına bakın. Ev yapımı mısır ekmekleri, taze sütler ve peynirler de eğlencenize eşlik etsin...
KİŞİ BAŞI 100 TL'YE YEMEK
Ayder restoran fiyatları, restoranın yaylaya ve tarihi yerlere yakınlığına, menüsüne ve sunduğu imkânlara göre belirleniyor. Fırtına deresi gibi doğal güzellikler çevresinde bulunan Ayder restoranları pahalı olurken yol üzerindeki işletmeler daha uygun fiyatlar sunuyor. Kişi başı 50-100 TL arasında yemek yiyebiliyorsunuz.
Tadına bakmanız gereken
AYDER YEMEKLERİ
Çılbır
Hamsi Buğulama
Hamsi Kuşu
Korkoto Çorbası
Lahana Çorbası
Hamsi Çorbası
Ayran Çorbası
Fasulye Çorbası
Kabak Çorbası
Minci
Muhlama
Kabak Felisi
Fasulye Tavalısi
Turşu Kavurma
Pazı Kavurması
Tomarı Tavalısı
Pazı Dolması
Kara Lahana Dolması
Lahana Haşlaması
Isırgan Yemeği
Hamsikoli
Hamsi Çıgırtası
Hamsili Pilav
Hamsi Köftesi
Muhlama
Hoşmer
Haşıl
Çumur
Ekşaşi
Pekmezli Asude
Laz Böreği
Enişte Lokumu
Kabak Sütlacı
Pepeçura
Paluze