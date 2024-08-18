Ayder Yaylası’na çıkmanın tam zamanı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre kadar güneydoğusunda kalan Ayder Yaylası, 1350 rakıma sahip doğasıyla ünlü... Kaçkar dağlarının yanı başında bulunan yayla, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Doğası, kaplıcası, balı ve festivalleri ile kendinden sıkça söz ettiren Ayder Yaylası, lezzetleriyle de öne çıkıyor. Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan Ayder'de, Rize'nin meşhur yemeklerini bulacaksınız. Ancak kendine özgü yayla mutfağı da var elbette. Ayder'in meşhur balları ve muhlamalarını hiçbir yerde bulamayacağınızı garanti edebilirim. Yeşilin her tonunu barındıran yaylada kaliteli restoranlar ve yerli halkın misafirperver sofraları bulunuyor. Ayder'de taze mısır ekmekleri, turşu kavurmalar, karalahana sarmaları, kavurmalar, yağ ve ballar yayla manzarası eşliğinde deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca carmi, kurç ve minci gibi peynirlerin tadına bakabilir, laz böreği gibi eşsiz tatlılarla tanışabilirsiniz.Ayder'de yemek yenilecek yerler, yaylaya çıkarken sağlı sollu sıralanmış halde. Aynı zamanda yaylada da restoran seçenekleri de bulunuyor. Karadeniz yemeklerini tatmak isteyenler için Ayder restoranları bulunmaz bir nimet. Ayder'de de Rize merkezindeki gibi karalahana yemekleri sıkça yapılır. Karalahanadan açık sarma, çohala, guli çorbası, helle çorbası, husli çorbası, lahana dolması, lahana ezmesi, lahana haşlaması, lahana rağtikosu, lahana sarması, lahana yemeği, princili lahana, sarma, vurma lahana gibi toplam 18 türlü yemek hazırlanır. Ayrıca hamsi yemekleri de yaylada karşınıza çıkacaktır. Karadeniz turları ile Ayder restoranlarına geldiğinizde ise kahvaltıda sizi mısır unu, tereyağ, koloti peyniriyle yapılan muhlama karşılayacaktır. Yanında ise sıcacık bir Rize çayı... Karadeniz kültürünün en canlı şekilde yaşandığı yerlerden olan Ayder'de festivaller ve akşam eğlenceleri ile meşhur yemeklerin tadına bakın. Ev yapımı mısır ekmekleri, taze sütler ve peynirler de eğlencenize eşlik etsin...Ayder restoran fiyatları, restoranın yaylaya ve tarihi yerlere yakınlığına, menüsüne ve sunduğu imkânlara göre belirleniyor. Fırtına deresi gibi doğal güzellikler çevresinde bulunan Ayder restoranları pahalı olurken yol üzerindeki işletmeler daha uygun fiyatlar sunuyor. Kişi başı 50-100 TL arasında yemek yiyebiliyorsunuz.Tadına bakmanız gerekenÇılbırHamsi BuğulamaHamsi KuşuKorkoto ÇorbasıLahana ÇorbasıHamsi ÇorbasıAyran ÇorbasıFasulye ÇorbasıKabak ÇorbasıMinciMuhlamaKabak FelisiFasulye TavalısiTurşu KavurmaPazı KavurmasıTomarı TavalısıPazı DolmasıKara Lahana DolmasıLahana HaşlamasıIsırgan YemeğiHamsikoliHamsi ÇıgırtasıHamsili PilavHamsi KöftesiMuhlamaHoşmerHaşılÇumurEkşaşiPekmezli AsudeLaz BöreğiEnişte LokumuKabak SütlacıPepeçuraPaluze