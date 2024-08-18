Erdek’ten Kartepe’ye unutulmaz yolculuk

Büyükşehirlerin keşmekeşinden kurtulup yazın tadını çıkarmak için kendinize hâlâ rota arıyor, hele bir de doğa içinde olmak, yeşille mavinin tonlarını doyasıya içinize doldurmak istiyor ve sürdürülebilir turizme inanıyorsanız bu yazı tam size göre! İşte size Erdek'ten Assos'a, Göcek'ten Kartepe'ye uzanan unutulmaz bir yolculuk... Hazırsanız, yola çıkalım... Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde tahtani ve fevkâni evleri, hanları, hamamları, dört mihrap camileri ve üzüm bağlarından bahsederek anlattığı Erdek, bugün de Balıkesir'in şirin ilçelerinden biri olarak göz kamaştırıyor. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan bu şirin ilçe, sakin ve huzurlu bir kaçamak arayanlar için mükemmel bir adres.Tarih ve doğanon iç içe olduğu Asos'ta eşsiz bir tatil sizleri bekliyor. 3000 yıllık köklü tarihiyle Assos Antik Kenti, Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan ve günümüze ulaşmayı başarmış en önemli tarihi kalıntılardan biri olan Athena Tapınağı, denize yüzünü dönen müthiş tasarımıyla göz kamaştıran Antik Tiyatro, antik çağda felsefe okullarının merkezi Behramkale Köyü, zeytin ağaçlarının süslediği Adatepe Köyü ve Adatepe Zeytinyağı Müzesi, dalış gibi ekstrem sporlar yapmak isteyenlerin durağı Liman Plajı... Tatilinizde hem tarihi hem de doğal güzellikleri görmeyi istiyorsanız, Assos tam size göre. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek, sakinliği ve doğal güzellikleriyle ünlü bir sahil kasabası.Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu cennet köşesinde Göcek, misafirlerine huzur dolu bir tatil vadediyor. Ayrıca Göcek'in ünlü koylarına düzenlenen tekne turlarıyla çevreyi keşfetme imkânı da bulunuyor. Göcek'te gideceğiniz ilk lokasyon, elbette Gemiler Adası... Bu da, tarihi dokusuyla dikkatleri üzerine çeken Kaya Köyü'ne çok kısa bir mesafede...Hava sıcaklıklarının ve nem derecelerinin rekorlar kırdığı şu günlerde, tatil rotanızı serin yerlere çevirmeyi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse istikamet, Kocaeli Kartepe! Kışın kayak turizmiyle ünlü olan Kartepe, yazları da doğa sporları ve eşsiz manzarasıyla ilgi çekiyor. Kartepe piknik alanı konusunda da ziyaretçilerine seçenekler sunan bir yer. Bunların başında da Soğuksu Piknik Alanı geliyor. Bir yandan körfez alanını seyretmek bir yandan da sevdiklerinizle hoşça vakit geçirmek için Soğuksu Piknik Alanı'nı tercih edebilirsiniz. Yöre halkı çam ve çınar ağaçlarıyla süslü piknik alanında bulunan suyun şifalı olduğuna inanıyor. Özellikle bu su için bölgeye gelen ziyaretçiler bile var. İzmit'e 17 km mesafede bulunan Soğuksu Piknik Alanı'na Bahçecik güzergahından itibaren yol tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Kartepe'nin eteklerinde yer alan Maşukiye, Kartepe gezi listenizde mutlaka olması gereken destinasyonlardan biri. 1860 yılında kurulan ve oldukça eski bir tarihi olan ilçe, Çerkes kültürü ile ön plana çıkıyor. Doğada vakit geçirmeyi sevenlerin ortak buluşma noktası olan Maşukiye'de bulunan balık restoranlarında yeşilin ve temiz havanın eşliğinde alabalık yiyebilirsiniz.