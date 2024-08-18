Mavi ve yeşile pedal çevirin

Turkuaz kıyıları, zengin kültürel mirası ve lezzetli mutfağıyla yeryüzünün en büyülü coğrafyalarından biri olan Türkiye kıyılarını iki teker üzerinde keşfetmeye ne dersiniz? Yeşille mavinin iç içe geçtiği harika koylar, ormanların içine saklanan antik kentler, dağlara sırtını yaslayan enfes yollar ve altın kumsallar, bu yolculuğun vadettikleri... Üstelik ulusal ve uluslararası birçok ölçekte otel ve pansiyonların yanı sıra, kamp ve glamping alanları, bungalov evler ve bisikletle seyahat eden sporseverlere yönelik bisiklet dostu oteller de her an yanı başınızda. 24 saat boyunca açık olan bisiklet dostu otellerde, bisikletinizi güvenle park edebilir, temizleyebilir, onarabilir ve bölgenin bisiklet rotaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte Türkiye kıyılarının en göz alıcı bisiklet rotaları...Antalya'nın büyüleyici sahil kasabası Kemer, sunduğu iyi tırmanışları ve deniz kenarındaki serinletici molalarıyla bisikletçiler için mükemmel bir adres. Güzel plajları ve turkuaz sulara sahip bozulmamış koylarıyla bu ünlü ve güzel beldede, farklı eğimlere ve zorluk seviyelerine sahip 5 yol ve 8 dağ bisikleti rotası olmak üzere 13 bisiklet rotası bulunuyor. Keyifli sahil gezilerinden adrenalin dolu dağ yollarına kadar, hangi rotayı seçerseniz seçin, büyüleyici manzaralar size eşlik edecek. Bisikletçilerin tercih ettiği en ünlü yol bisikleti parkurlarından biri de Kemer-Beldibi arasındaki rotadır. Rotanın ortasında Beldibi'nde denizden 25 metre yükseklikte muhteşem bir mağara bulunuyor. Beldedeki ünlü dağ bisikleti parkurları arasında Kemer-Gedelme, Çalıştepe-Kemer ve Kemer-Çukuryayla-Beycik rotaları yer alıyor. Kemer'den hareket ederek Gedelme Yaylası'na doğru ilerleyen Kemer- Gedelme, daha zorlu keşif gezileri için ideal tren güzergahı. Rotanın ilk yarısının tamamında tırmanışlar olsa da geri kalan yarısında işiniz daha kolay olacak bu nedenle de iniş için frenlerinizi mutlaka kontrol edin! Çalıştepe-Kemer rotası, 4,5 kilometre içerisinde deniz seviyesinden 300 metre yüksekliğe ulaşarak yüksek adrenalin vaat ediyor. Kemer-Çukuryayla- Beycik Antalya'nın en zorlu MTB rotalarından biri. İlk durağınız yaklaşık 1.770 metre yükseklikteki Çukuryayla olacak. Tahtalı Dağı'nın doğu yamaçlarında yer alan Beycik ise, Akdeniz'i görebileceğiniz bitiş noktası konumunda.Antik çağda Olimpos Dağı olarak bilinen Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın etrafındaki rotalar muhteşem panoramik manzaralar sunuyor. Kemer ile Tahtalı Dağı zirvesi arasındaki rota, oldukça bilinen bir parkur. Kısa gibi görünebilir ama hiç de kolay değil! Güzergâh teleferik istasyonunda son bulacak ve teleferik sizi 10 dakikada 726 metreden 2.365 metreye çıkararak Tahtalı Dağı zirvesine ulaştıracak. Buradan deniz seviyesine kadar olan zorlu yokuş aşağı rota ise bisikletçilere eşsiz bir heyecan veriyor. Daha sonra Adrasan'dan Gelidonya Feneri'ne doğru yürüyüş yaparak bölgenin en güzel manzaralarından birinin keyfini çıkarabilir, yakınlardaki el değmemiş koylardan birinde serinletici bir dalış yapmalısınız.Antalya'dan Mersin'e uzanan kıyı şeridi eşsiz bir güzergâh. Bu uzun mesafeli bu rota, Antalya şehir merkezinde konumlanan Kaleiçi'nden başlayıp Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side Antik Kenti'ne giden yolu takip ediyor. Burada Kaleiçi'ne görkemli Hadrian Kapısı'ndan giriş yapabilirsiniz. Bu Roma eseri kapı, Antalya'nın en iyi korunmuş antik hazinelerinden biri. Otantik mimarisiyle dikkat çeken Kaleiçi ise farklı dönemleri izler taşıyan surlarla çevrili. Bölge tarihi evleriyle de göz alıcı. Kaleiçi'nin önemli yapıları ise Yivli Minare ile Karatay Medresesi. Bu tarihi alanlardan sonra marinaya doğru ilerleyebilirsiniz. Limana demirlemiş seyahat teknelerini izleyerek pedallamaya devam ettikten yaklaşık 80 kilometre sonra karşınıza Side Antik Kenti çıkacak. Burada sizi eşsiz tarihi miraslar bekliyor. Kendine özgü mimarisiyle Anadolu'daki tek örnek olan Antik Tiyatro'nun yanı sıra Apollon ve Athena tapınaklarını mutlaka görmelisiniz. Hatta mümkünse gün batımını da burada geçirebilirsiniz.Kıyı şeridini takip ettiğinizde ise yol sizi Alanya'ya çıkaracak. Tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Alanya, zengin bir kültürel mirasa sahip. Anadolu'yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş, en iyi korunmuş Orta Çağ kalelerinden biri olan Alanya Kalesi, herkes gibi sizi de büyüleyecek. Şehrin dar sokaklarını bisiklet sırtında dolaşarak tarihle iç içe bir gezintiye çıkarken, muhteşem plajların da tadını çıkarabilirsiniz. Rotanın devamında ise Akdeniz'in gözde liman kentlerinden olan Mersin'e ulaşacaksınız. Masmavi bir deniz, doğal kumsallar ve muhteşem manzaralarıyla Mersin, gezginler için sonsuz çeşitliliğe sahip bir şehir.