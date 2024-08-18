Sade çevreci ve huzurlu bir tatil

Yoğun şehir koşuşturmasından bunalan birçok gezgin kendisine doğa içinde huzurlu ve sakin tatil arıyor. Bu tatilin aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci de olmasını isteyenlerin ilk tercihi ise tiny houselar oluyor. Son yılların trendi halini alan bu şirin ve küçük evlerde tatil artık hızla yaygınlaşıyor. Diğer konaklama seçeneklerine kıyasla oldukça uygun fiyatlı da olan tiny houselar, artık Türkiye'nin birçok ilinde bulunuyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce gibi şehirlerde doğa ile iç içe olmanızı sağlayan tiny houseların yanı sıra Antalya ve Muğla'da da birbirinden güzel tiny houselar bulunuyor. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi tiny house rotalarını derledik...Türkiye'de tatil denildiğinde akla ilk gelen illerden biri İzmir. Şehrin en gözde tatil beldeleri olan Ödemiş, Karaburun, Urla, Seferihisar gibi noktalarında artık tiny houselar da var. Kimi doğa içinde kimi ise sahile yürüme mesafesinde olan bu tiny houselar, bir çok gezginini tercihi. İster deniz sonrası buradaki hamaklarda keyif yapın... İsterseniz doğa yürüyüşünün ardından küçük evinizin bahçesinden sebze toplayıp kendinize eşsiz bir salata hazırlayın... Gün doğumları, gün batımları başka güzel olan bu yerler size gerçek huzur vadediyor. Burada bulunan işletmelerin çoğu bir iki evden oluştuğu için kalabalıktan da çok uzakta kalıyorsunuz.Deniz tatilinin cenneti olan Muğla, doğası ile de büyülüyor. Oteller ve villaların bolca bulunduğu bu gözde tatil beldesinde elbette tiny house son yılların trendi... Muğla'nın Göcek, Fethiye, Gökova, Akyaka, Kayaköy gibi en gözde destinasyonlarında birçok tiny house seçeneği bulunuyor. Özellikle genç gezginlerin gözdesi olan bu tiny houselar, aynı zamanda hayvan dostu olmasıyla da öne çıkıyor. Deniz, kum, güneşin yanı sıra havuzlu evleriyle de dikkat çeken bu destinasyondaki bazı evlerde gökyüzü penceresi de bulunuyor. Doğanın içinde yıldızları seyrederek uykuya dalmak ayrı bir keyif olsa gerek...Tiny house keyfi sürmek için illa ki şehir dışına çıkmanız gerekmiyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Beykoz sizin için eşsiz bir adres. Sıkıldığınızda veya yorulduğunuzda soluğu doğa içinde almak isterseniz buradaki tiny houseları bir inceleyin deriz. Huzurlu, keyifli, doğayla iç içe bir hafta sonu tatili sizleri bekliyor olacak.Doğa denildiğinde akla ilk gelen duraklardan biri de Sapanca tiny house konusunda çok fazla seçeneği içerisinde barındırıyor. Doğayla baş başa kalma duraklarının başında gelen bu belde, göl manzarası ve yürüyüş parkurları ile keyifli vakit geçirme garantisi sunuyor. Dilerseniz burada trekking yapabilir ya da bisiklet kiralayabilirsiniz. Kartepe ve Maşukiye gibi doğa harikası yerlere de uğrayabilir, burada orman içinde muhteşem bir kahvaltı keyfi yaşayabilirsiniz. Küçük şirin evlerde konaklayıp doğayı keşfetmek isterseniz burası tam size göre.Güneşin tadını çıkarmak ve Kuzey Ege Denizi'nin kristal sularında serinlemek isteyenlerin en gözde duraklarından biri olan Asos, son dönemde tiny houseları ile de öne çıkıyor. Kimi zeytin ağaçları içerisinde kimi plaja hemen sıfır konumda bulunan bu küçük şirin evlerde tatil yaparken Kaz Dağları'nın muhteşem havası başınızı döndürecek.ABD'de 1970'lerin sonuna doğru tartışılmaya başlanmış bir kavram, ancak Sanayi Devrimi'nin getirdiği "tüketimi artırma" anlayışı nedeniyle gündemde çok yer bulamamış. Tekrar gündeme gelmesi ise 1990'ların ikinci yarısını bulmuş. Minimal yaşamı destekleyen, az tüketen, çevresini düşünen bu yaşam tarzı, küresel ekonomik krizlerden sonra daha fazla tercih edilir hale geldi. Tiny house fiyatları normal bir evden daha uyguna geldiği için insanların bu evlere yönelmesi tabii ki kaçınılmaz. Bu durumun dışında özellikle şehrin kaosundan uzak, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından da hayli seviliyor.