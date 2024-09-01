Maviden yeşile eşsiz bir rota

Dünyanın en göz alıcı plajlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan birbirinden güzel plajları, hem dinlenmek ve yaz aylarının tadını çıkarmak hem de keyifli aktiviteler yapmak için pek çok seçenek sunuyor. Üstelik mavi bayraklı tertemiz plajlara daima dünyanın en önemli medeniyetlerinin izleri ve eşsiz lezzetler eşlik ediyor. Haydi gelin, Türkiye'nin eşsiz kıyılarında maviden yeşile muhteşem bir tura çıkalım!Bodrum, Türkiye'nin en popüler tatil merkezlerinden biri. Bölge, berrak denizi, altın sarısı kumları ve zarif kıyı şeridiyle yaz aylarında güneş ve deniz tutkunları için mükemmel bir kaçamak noktası. Bodrum'da mandalina kokuları arasında karşınıza şirin sahil kasabaları, el değmemiş koylar ve begonvillerle süslenmiş beyaz evler çıkıyor. Üstelik bölgenin renkli gece hayatı da cabası. Bodrum merkeze en yakın plajlardan biri Gümbet'te. Gümbet Plajı, mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran denizi, tekne turları, su sporları ve dalış kulüpleriyle unutulmaz deneyimler vadediyor. Bitez ise yüzme ve su sporları için ideal bir plaj. Geniş kumsalı ve büyüleyici manzaralarının yanı sıra Bitez Plajı'nın etrafında birçok kafe ve restoran da bulunuyor. Bodrum'un gözde tatil beldesi Türkbükü'nün merkezinde konumlanan Göltürkbükü Plajı ise Bodrum'un en dinamik yerlerinden biri. Plaj, ilgi çekici beach club'larıyla lüks deneyimler vadediyor.Aspendos'tan Myra'ya, Side'den Perge'ye uzanan sayısız görkemli Antik kenti, uzun kıyı şeridi, turkuaz suları, bakir koyları ve spor aktiviteleriyle yaz tatillerinin bir diğer gözdesi olan Antalya, göz alıcı plajlarıyla da ünlü... Mavi Bayrak tarafından tescillenmiş 231 plaja ev sahipliği yapan şehir, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bu plajların bazısı kilometrelerce uzayıp giderken bazısı ise dağların ve koyların içine gizlenmiş saklı bir cennet gibi. Mesela Kaputaş... Kaş-Kalkan Yolu üzerindeki Kaptutaş'ın beyaz kumlardan oluşan kumsalı ve açıkta lacivert, yaklaştıkça mavi, kıyıda ise turkuaz renkli olan denizi, gerçekten de nefes kesici. Bu küçük plaj, büyüleyiciliğiyle dünyanın en güzel 50 plajından da biri seçilmiş durumda. Finike- Demre yolu arasında bulunan ve adını Cenevizli Amiral Andrea Doria'dan alan Andrea Doria Koyu da Antalya'nın büyüleyici plajlarından.Ege Denizi'ne kıyısı olan batı illerinin hemen her birinde yaz tatili yapmanın mümkün olduğu Türkiye'de, pek çok şehir yazla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Suları biraz daha serin olan, ancak yeşil örtüsüyle büyüleyen Çanakkale'nin Assos kıyıları bunlardan biri. Her yanı zeytin ağaçlarıyla çevirili Assos'un Sokakağzı Plajı ile Kadırga Koyu, bölgenin en meşhur iki farklı sahili. Çanakkale'nin birbirinden güzel iki adasını Bozcaada ve Gökçeada'yı da unutmamak gerekiyor. Bozcaada'nın turkuvaz denizi ve incecik kumuyla göz alan Ayazma Plajı, Ege'nin en güzel plajları arasında. Gökçeada'daki Aydıncık Plajı da ünü ada sınırlarını aşan bir başka doğal plaj. 1200 metre uzunluğundaki sahili ve altın rengi kumlarıyla plaj, sörfçülerin de uğrak yerleri arasında.Çanakkale'den daha güneye inerken İzmir tabelasını takip edin. İzmir denilince ise akla ilk gelen Çeşme oluyor. Pırıl pırıl denizi, inci gibi kumlarıyla Çeşme'de ise başrolde Ilıca ve Alaçatı plajları yer alıyor. Serin ve sakin suyu ile ünlü olan Alaçatı Halk Plajı, Çeşme merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta. Çeşme'nin en temiz plajlarından olan Alaçatı Plajı'nda dilediğiniz gibi güneşlenebilir ve Ege güneşine karşı kokteylinizi yudumlayabilirsiniz. Çeşme'nin Ilıca mevkiindeki Ilıca Plajı da bölgenin bir diğer popüler yaz rotası. Ilıca'nın, sığ ve termal kaynak suların ısıttığı ılık suları, bir hayli meşhur. Tertemiz Ege sularının, batmayan güneşin ve harika havanın tadını burada çıkarabilir ve dilediğinizce maviye kulaç atabilirsiniz.