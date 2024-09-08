Çanakkale içinde özel lezzetler

Çanakkale, sahip olduğu ılıman iklimiyle ve verimli topraklarıyla birlikte Antik Çağ'dan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bölge halkının büyük bir kısmı bu verimli topraktan yararlanırken bu durum Çanakkale'nin mutfağına da ayrı bir zenginlik katmış. Denize kıyısı olan şehirler arasında öne çıkan Çanakkale'de özellikle deniz mahsullerinden yapılan yemekler revaçta olurken, bunun yanı sıra hafif ve aperatif yemekler de bölge mutfağının zenginlikleri arasında yer alıyor. Çanakkale'de tatmanız gereken birçok özel lezzet bulunurken, bu yöresel yemekleri şehir merkezinde ve turistik ilçelerde hizmet veren lokanta veya restoranlarda deneyimleyebilirsiniz.Ünü şehri aşan lezzetlerden olan Ezine Peyniri, yalnızca Çanakkale'nin değil, Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında... Keçi, koyun ve inek sütünden yapılan Ezine Peyniri'ni, kendine has kıvamı ve lezzeti ile birlikte bölgenin vazgeçilmez lezzeti.Çanakkale denildiği zaman akla ilk gelen lezzetlerden olan Peynir Helvası, kendine has tarifiyle bölge mutfağının zenginlikleri arasında öne çıkıyor. Çanakkale tatilinde şehrin birçok yerinde bulabileceğiniz Peynir Helvası'nın tadına mutlaka bakılması gerekli. Genellikle ayak üstü servis edilen bu özel tatlıyı paket olarak satın alıp, tatil dönüşü hediye olarak da götürebilirsiniz.Çanakkale mutfağının özel tariflerinden olan Oğmaç Çorbası, genellikle kışın tüketiliyor. Hem doyurucu hem faydalı hem de geleneksel bir tarif olan oğmaç çorbasının yapımında un, yumurta, tuz, soğan, tereyağı, salça ve domates kullanılıyor. Kısa bir süre içerisinde yapılabilen çorba, üzerine karabiber, kuru nane ve pul biber eklenerek servis ediliyor. Çanakkale halkı tarafından evlerde sıkça yapılan çorba, şehirdeki birçok çorbacının menüsünde üst sıralarda yer alıyor.Çanakkale'nin meşhur aperatif yemeklerinden olan tumbi, yapımı oldukça pratik olan tarifler arasında... Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan tumbi, yine yöresel lezzetlerden olan göce, patlıcan, domates ve maydanozla yapılıyor. Tavada kısa bir süre kavurduktan sonra fırında pişmeye bırakılan Tumbi, mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında...