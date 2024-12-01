Sıcacık bir kış

Kış geldi, şimdi kaplıca mevsimi... Nefes kesici güzellikteki bir coğrafyasıyla adından söz ettiren ülkemiz, sıcacık termal kaynaklarıyla da dikkat çekiyor. 1.500'den fazla termal kaynağa ve 260'tan fazla termal tesise ev sahipliği yapan ülkemizi her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor. Ülkemizin konaklama, tedavi ve wellness hizmetlerini bir araya getiren cazip paketleri ise sağlık ve wellness deneyiminin albenisini artırıyor. Biz de bu soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yapalım istedik. Türkiye'nin en iyi termal rotalarını sizler için derledik...Türkiye'nin simgeleşmiş tatil noktalarından biri olan Pamukkale, mineralli suların oluşturduğu kalsit travertenleriyle gerçek bir doğa harikası. Pamukkale ve UNESCO'nun birlikte koruma altına aldığı Hierapolis Antik Kenti, antik çağlardan bu yana bölgedeki gençleştirici termal sular sayesinde bir şifa ve sağlıklı yaşam merkezi olmuş. Bu banyo kültürünün tadını çıkarmak, ise bu olağanüstü bölgede yaşanabilecek unutulmaz deneyimlerden biri. Bu beyaz cennetin nefes kesen manzarası eşliğinde Hierapolis'teki antik Kleopatra Havuzu'nda yaklaşık 35 derecedeki suda yüzmek size, kendinizi bir masalın içinde gibi hissettirecek!Türkiye'nin en ünlü kaplıca destinasyonu, açık ara farkla Afyonkarahisar. Avrupa Tarihi Termal Kentler Rotası'nın da bir parçası olan kentte Gazlıgöl, Heybeli, Ömer, Hüdai ve Gecek'te bulunan yüksek mineral içerikli kaplıcalar, cilt rahatsızlıklarının yanı sıra mide, böbrek ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde de etkili. Afyon'un üstün hizmet anlayışına sahip tesislerinde sıcaklıkları 42 ila 53 derece arasında değişen havuzlarının keyfini çıkarırken; rahatlatıcı bir çamur banyosu da yapabilirsiniz.Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana canlandırıcı kaplıcalarıyla ünlü bir yer olan Bursa, günümüzde Çelik Palas, Kükürtlü, Karamustafa, Kaynarca ve Eski Kaplıca gibi 88 derece sıcaklığa ulaşan ve termomineral özelliklere sahip önemli kaplıcalara ev sahipliği yapıyor. Ancak kentin en popüler sağlık ve termal turizm merkezi, Uludağ'ın eteklerindeki Oylat suları gibi içilebilir nitelikte olan, Oylat Kaplıcaları. Burada kendinizi tazeledikten sonra Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden olan Uludağ'ı ziyaret edebilirsiniz.Yemyeşil ormanları ve sakin gölleriyle bilinen Bolu, aynı zamanda Türkiye'nin en rahatlatıcı jeotermal su kaynakları ile kaplıcalarından bazılarına ev sahipliği de yapıyor. Bu da Bolu'yu wellness turizmi için de popüler bir yer haline getiriyor. Bölgenin Göynük, Karacasu ve Mudurnu gibi kaplıcaları, sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayan mineral bakımından zengin sularıyla ünlü.