Kültür Yolları’nın ilk durağı İstanbul’un kalbi Beyoğlu

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, adına şiirler yazılan şarkılar bestelenen kadim kent İstanbul... Herkesin İstanbul'u kendine güzeldir, kimi yüzyıllık tarihini kültürel mirasını sever, kimi de hareketli şehir yaşamını, canlı ticari hayatını, sahilini, semtlerini... İstanbul her daim gözde bir şehirdi ancak son 5 yılda popülerliği, bilinirliği biraz daha arttı. Bunun en önemli sebeplerinden biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri... Bu yıl 16 şehirde düzenlenen milyonlarca kişiyi kültür ve sanatla buluşturan festivallerin çıkış noktası neresiydi hatırlıyor musunuz? Beyoğlu... Hatta festivalin adı bile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ydi. Gelin Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan festivallerin ilkine, kültür yollarının ilk durağı Beyoğlu'na gidelim.Beyoğlu, İstanbul'un en bilinen, en tarihi ve konum olarak da en merkezi yeri, kalbidir adeta. İstanbul'un siluetini oluşturan en önemli yapılardan biri olan Galata Kulesi'nden başladığınızda, birbirinden renkli mağazaları, yeme içme mekanlarını, sanat merkezlerini, Çiçek Pasajı, Narmanlı Han gibi tarihî yapıları ve kırmızı tramvayla nostalji yapma imkânı sunan İstiklal Caddesi'ni geçerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ulaştığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Cumhuriyetimizin 98'inci yaşını kutladığımız 29 Ekim 2021'de yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin iki buçuk yıl gibi rekor bir sürede inşa edilip kültür sanat hayatımıza kazandırılmasıyla birlikte başlamıştı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali... İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhta kurgulanan festival, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya Beyoğlu'nun büyülü dokusunda, geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu yapmayı mümkün kılıyordu.AKM'de dünyanın sayılı orkestraları arasında gösterilen Londra Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği Mozart melodileri yükselirken, yaklaşık 150 yılık tarihi yapı Atlas Sineması'nda açılan İstanbul Sinema Müzesi'nde Yeşilçam'a duygusal bir geçiş yapmak mümkün. Konserden çıkıp sergiye, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine hatta çocuk etkinliklerini takip etme imkânı sunan festival, büyük rağbet gördü.2021'de Beyoğlu'nda başlayan kültür yolu festivalleri daha sonra Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat projesi olarak ilden ile yayıldı. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen festivallerde her yıl hem katılımcı sayısı hem sanatçı sayısı artırıldı. Hemen ertesi yıl İzmir, Adana ve Gaziantep'in eklendiği festival rotasında 2024'te 16 il vardı. 2025 yılında Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de kapsama dahil edilmesiyle festival coşkusu 20 ilde yaşanacak. Binlerce insan bu festivallerde küçük bir nefes alacak.