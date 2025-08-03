Güzel atlar ülkesi Nevşehir kültürle kanatlanıyor

Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali doludizgin devam ediyor. Festivalin 8. Durağı Nevşehir. 2-10 Ağustos tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere kadar onlarca etkinliğin yer aldığı festival öncesi Nevşehir'i keşfe çıkalım...

DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ

Her ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen bir güzelliğe sahip olan Nevşehir; peribacalarından müzelerine, balon gezilerinden vahşi atlara kadar sunduğu birçok alternatif ile tatillerin büyülü adresi oluyor. Nevşehir 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Kapadokya Bölgesi'nin merkezinde yer alır. Bu isim sebebiyle de Nevşehir denince akla ilk gelen yer şüphesiz ki Kapadokya'dır. Yanardağların püskürttüğü lav ve küllerin milyonlarca yıl içinde yaşadığı dönüşüm sonucunda ortaya çıkan manzara tüm dünyanın gözbebeği. Göreme, Avanos, Ürgüp üçgeniyle ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Kapadokya, ayrıca Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

55 METRE DERİNLİKTE

Mistik dokusunu sıcak insanlarıyla harmanlayan Kapadokya'da balon turu yapmak artık ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde. Sıcak hava balonu ile sabahın erken saatlerinde gökyüzünden Nevşehir güzelliklerini keşfetmek, bulutlarla yolculuk etmek bambaşka bir deneyim. Binmeye cesareti olmayanlar için ise balonların dans ettiği büyüleyici manzarayı karadan izlemek de muazzam görüntülere sahne oluyor. Doğanın yardımıyla tarihi şekillendiren Nevşehir'in özel noktalarından olan yeraltı şehirleri mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler listesinde başı çekiyor. Hiçbir teknolojinin olmadığı dönemlerde kayaların aşağı doğru delinmesiyle oluşturulan yeraltı şehirlerinin en dikkat çekenleri ise Derinkuyu ve Kaymaklı. Büyüklükleri ile büyüleyen bu 2 noktadan özellikle 55 metre derinlikteki Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin sadece 8 katı ziyaret edilebiliyor. Kentin farklı bölgelerinde bulunan ve erzak deposundan havalandırma sistemine, yaşam alanlarından su kuyularına ince ince dizayn edilen bu mekânların nasıl yapıldığı hâlâ bir muamma.

BİR İNANÇ MERKEZİ: HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİ

Nevşehir denilince akla gelen bir diğer güzellik ise Bektaşi kültürü ve felsefesinin merkezi Hacıbektaş-ı Veli Türbesi. Adını, 1209-1271 yılları arasında yaşamış mutasavvıf ve filozof Hacı Bektâş-ı Veli'den alan ve şehir merkezine 45 km uzaklıkta yer alan Hacıbektaş ilçesinde büyük âlimin izlerini görebileceğiniz birçok mekân bulunuyor. Özellikle Hacı Bektaş tarafından 13. yüzyılda temelleri atılan, UNESCO tarafından 2012'de Dünya Mirası Listesi'ne alınan ve 1964'ten bu yana müze olarak ziyaret edilebilen Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi büyük ilgi görüyor.



Kıvrılarak gelen güzellik

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kıvrıla kıvrıla kat ettiği 10 şehrimizden biri de Nevşehir. Avanos'ta nehir kıyısına sıralanmış kafelere oturup Türk kahvesi eşliğinde Kızılırmak'ı ve üstüne kurulmuş tarihi Asma Köprü'yü seyretmek çoktan gelenek halini almış. Vadilerinde, atlarla yapılacak safari imkânıyla da adeta bir masal yazan bu şehirde Güllüdere, Paşabağ, Rahipler, Kızılçukur ve Ihlara dileyenlere kamp için de fırsat sunuyor



Doğal plato

Peribacalarının eşsiz manzarası bölgeyi doğal plato konumuna getirmiş durumda. Sinema ve dizi sektörünün cazibe merkezi haline gelen Kapadokya'da son yıllarda 63 ülkeden 650'nin üzerinde yapım hayata geçirildi. Yıllar evvel çekilen Asmalı Konak dizisiyle yıldızı daha da parlayan bölgeye, dizi meraklıları ayrıca akın ediyor.

Bereketli topraklar

Nevşehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bereketli topraklarından aldıklarını hünerli ellerde bir ziyafete dönüştürüyor. Testi kebabından ayva dolmasına, Nevşehir tavasından farklı bir kuru fasulye deneyimi yaşatan ağpaklaya kadar birçok lezzet Nevşehir sofralarında sizi bekliyor.