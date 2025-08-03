Tokat yaylalarında tatlı bir yolculuk

Anadolu'nun kadim topraklarından Tokat, binlerce yılın hafızasında saklı medeniyetlerin fısıltılarını taşır. Tarihin katmanları kadar derin ve zengin, kültürünün her köşesi lezzetlerle bezenmiş bu şehir, ziyaretçisini sadece gözüyle değil ruhuyla da doyuran bir cennet gibidir. Tokat'a adımınızı attığınızda, ilk çağrılan misafiriniz elbette mutfağı olur.

BU TOPRAKKLARIN ARMAĞANI

Bu toprakların en seçkin armağanı Tokat kebabıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere, Tokat kebabı, Tokat'ın spesiyalitesi. Kuzu eti, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, soğan, sarımsak ve pidenin muhteşem buluşması... Diğer kebap türlerinden onu ayıran en belirgin özelliği, kendine özel fırınlarda dikey olarak şişlerde, en üste kuyruk yağı gelecek şekilde pişmesi. Böylece kuyruk yağı en üstten en alta kadar, şişteki tüm malzemeye ulaşabiliyor.

LEZZETİNE DOYUM OLMAZ

Bakla dolması, tüm Tokat'ta tadacağınız açık ara en lezzetli şey oldu. Nasıl bir lezzet derseniz, normal sarmanın bakla ile buluşması kadar basit görünse de anlatılmaz yaşanır. Kıyma, soğan, yağ ve biber karışımı Tokat yaprağına sarılarak her bir yaprağa da birer bakla içi konuyor ve sarılıyor. Böylece yapraklar mantı gibi top top bir görünüm alıyor.

PEHLİLİ PİLAV YEMEDEN DÖNMEYİN

Pehlili pilav üzerinde et parçası olan nohutlu pilav. Bu pehli halk arasında pilavın üstüne konan parça ete verilen ad. Et önce yoğurtla terbiye ediliyor, dinlendiriliyor ve haşlanıyor. Daha sonra etin suyunda nohutlu pilav pişiriliyor. Pişen etler pilavın üzerine konularak servis ediliyor. Oldukça parmak ısırtan ama bir o kadar da yoğun bir lezzet.

BATIRA BATIRA YİYİN

Sadece Tokat yöresinde görebileceğiniz farklı bir lezzet olan bat yemeğinin yeniliş tarzı da diğer yemeklerden farklı. Aslında, Mersin'in batırığına çok benziyor. Sulu bir kıvamı olan batta ince bulgur, yeşil mercimek, yeşil soğan, dereotu, domates salçası ve ceviz bulunuyor. Tokat yaprağını elinize alıp yemeğin üzerine kapatıp parmaklarınızla yaprağın içini doldurarak yani içine "batırarak" yiyorsunuz. Önce yeşil mercimek haşlanarak soğumaya bırakılıyor. Salça ve ince bulgur da birlikte karıştırıldıktan sonra soğuyan yeşil mercimek ilave ediliyor. Diğer bütün malzemeler de bu karışıma eklenerek harmanlanıp soğuk bir şekilde servis ediliyor.