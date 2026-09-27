Arnavutluk Rivierası’nda turkuaz bir kaçamak

Vizesiz bir tatil için yeni bir rota arıyorsanız Arnavutluk Rivierası radarınıza girmeli. Turkuaz denizi, taş köyleri, tarihi kaleleri ve virajlı sahil yollarıyla Adriyatik'in en keyifli rotalarından biri olan bölge, özellikle Ksamil'in bembeyaz kumsalları ve berrak deniziyle dikkat çekiyor. Riviera denince akla yalnızca deniz, kum ve güneş gelmemeli. Çünkü buranın asıl güzelliği, birbirinden farklı kasabaların aynı sahil yolunda sıralanmasında. Dhërmi hareketli, Himarë daha sakin ve yaşanabilir, Qeparo huzurlu, Borsh geniş sahiliyle ferah, Ksamil ise kartpostallardan çıkmış görüntüsüyle öne çıkıyor. Üstelik Riviera'nın güzelliğini keşfetmenin en iyi yollarından biri tek bir noktaya bağlı kalmamak. Bir araç kiralayıp sahil yoluna çıkın. Çünkü burada yolculuğun kendisi de tatilin bir parçası.

İLK DURAK LLOGARA GEÇİDİ

Kuzeyden Riviera'ya giriyorsanız ilk büyük manzara Llogara Geçidi'nde karşınıza çıkıyor. Yaklaşık 1.000 metre rakıma çıkan yolun ardından dağların arasından İyon Denizi'ni gördüğünüz an, tatilin başladığını hissediyorsunuz. Manzara için mutlaka kısa bir mola verin. Aşağıda uzanan sahil, yukarıdan çok daha etkileyici görünüyor.

Taş evleri, eski köyü, plajları ve beach club'larıyla Dhermi, Riviera'nın daha hareketli yüzü. Özellikle Drymades bölgesi, deniz ve eğlenceyi bir arada isteyenler için iyi bir seçenek. Burada program oldukça basit: Gündüz deniz, akşam uzun bir yemek. Riviera'nın "tatildeyim" hissini en kolay verdiği duraklardan biri.

GJİPE'DE EMEĞİN KARŞILIĞI

Biraz yürümeyi göze alırsanız Gjipe Beach sizi bekliyor. Yüksek kayalıkların arasında saklanan koy, berrak denizi ve doğal görünümüyle bölgenin en özel duraklarından. Buraya günübirlik bir plaj molasından çok, biraz macera ve keşif ayırmak daha doğru.

HİMARE'DE HAYAT DEVAM EDİYOR

Riviera'da benim özellikle öne çıkaracağım duraklardan biri Himare. Çünkü burası yalnızca güzel bir sahil kasabası değil, gerçekten hayatın devam ettiği bir yer hissi veriyor.

Sahil boyunca yürüyebilir, küçük restoranlarda yemek yiyebilir, çevredeki koylara geçebilir ve akşam taş sokaklarda dolaşabilirsiniz. Livadhi, Jale, Gjipe, Porto Palermo ve Borsh gibi noktalara ulaşmak için de iyi bir merkez. Bir de yukarıdaki eski kenti var. Dar taş sokakları, eski kiliseleri ve deniz manzarası için mutlaka çıkın.

KSAMİL: RİVİERA'NIN TURKUAZ YÜZÜ

Ve rotanın en çok konuşulan durağı: Ksamil. Beyaz kumsalı, turkuaz denizi ve küçük adacıklarıyla sosyal medyada sık sık Maldivler'e benzetilen Ksamil, gerçekten de fotoğraflardaki görüntüyü sunuyor. Ancak Ksamil'i yalnızca plajlarıyla değerlendirmemek gerekiyor. Yakınındaki Butrint Antik Kenti, deniz tatiline tarih molası vermek isteyenler için rotaya eklenmeli. Sabah antik kenti gezip öğleden sonra Ksamil'de denize girmek, bölgeyi keşfetmenin en güzel yollarından biri.

TARİHİN İÇİNE PORTO PALERMO

Denizden biraz uzaklaşıp tarihe bakmak isteyenlerin durağı Porto Palermo. Denize doğru uzanan yarımadanın üzerindeki kale, sahil yolunun en karakterli noktalarından. Kaleyi gezdikten sonra küçük koyda denize girmek ve sahilde biraz vakit geçirmek için yarım gün ayırabilirsiniz.

BORSH'TA UZUN BİR SAHİL

Daha geniş ve ferah bir plaj arıyorsanız Borsh'u rotaya ekleyin. Riviera'nın uzun sahillerinden biri burada. Popüler duraklara kıyasla daha sakin bir deniz günü geçirmek isteyenler için iyi bir alternatif.

QE PARO'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN

Riviera'nın en güzel küçük kaçışlarından biri Qeparo. Taş evleri ve sakin atmosferiyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere nefes aldırıyor. Burada program yapmamak en güzel program olabilir. Eski köyde dolaşın, denize inin ve günün geri kalanını acele etmeden geçirin.